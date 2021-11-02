海巡官員惡整女同事取名「38」　她被問「何時改名」氣炸怒告

▲海巡署專員偷把檔案作者名改成「三八」開同事玩笑，因此挨告妨害名譽不起訴。（示意圖／pexels）

記者劉昌松／台北報導

海巡署1名公關專員，因為覺得女同事講話很好笑，很三八，竟然把每天要呈報長官的「輿情簡報」檔案作者改名為「三八」，因為作者名不會直接顯現在簡報內容，幾個禮拜後才被其他同事發現，遭惡整取名為「三八」的女同事憤而提告妨害名譽、公務員登載不實文書等罪，事後經長官出面調解，台北地檢署2日以罪嫌不足等理由處分不起訴。

據了解，挨告的公關科男專員已調單位，他本來在海巡署秘書室公關科任職，平時工作內容包括整理媒體新聞報導內容，製作每日輿情簡報，供各級長官同仁了解掌握時勢，而這份簡報基本上是同1個power point檔案，歷任負責人員都是進入同個檔案只是更新修改，所以檔案資本內容的最初建立時間、作者不會變動。

這名專員在5月間，因為覺得坐前座的女同事講話很好笑，一時興起，竟然把這個power point檔的作者改名成「三八」，就這樣連續製作了幾個禮拜的輿情簡報，做到後來自己都忘記了，直到其他同事偶然間發現，通知女同事怎麼會被叫成「三八」，女同事憤而提告。

專員到案坦承更改檔案作者，但強調只是一時覺得好玩，後來忘了改回來，這起同事間開玩笑鬧上法庭的事件，驚動海巡署長官出面協調，女同事同意接受專員道歉，撤回妨害名譽的告訴，至於專員涉嫌公務員登載不實文書部分，雖然專員用字不妥，但未直接變動簡報內容等原因，獲檢察官以罪嫌不足處分不起訴。