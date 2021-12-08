「12通未接來電」電信員狂Call　妹子抓狂！苦主曝真相：不打更慘

▲原PO看到未接來電12通，當下抓狂了！（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「妳是多欠業績？」一名女網友抱怨，因手機合約快到期，恰好電信有專員打來通知新合約，不過原PO有事在身，告知對方明天再打來。結果到了隔日，原PO忙到晚上才看手機，竟發現電信專員拚死命狂打12通，氣得原PO大罵，「有必要這樣奪命連環Call嗎？」

一名女網友在臉書《爆怨公社》表示，日前接到某電信公司電話，女專員告知合約快到期，需不需調降資費等問題，不過當時原PO在醫院並不方便多講話，因此回應對方隔天下午再撥打，殊不知根本遇上「電話魔人！」

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原PO緩緩道來，確實當下簡略聽到方案很心動，才會要求女專員再回撥，豈料到了隔天，原PO依舊忙到無法抽身，事後察看手機時，發現總共有12通未接來電，「我傻了，到底是有多想打我！打到這種程度！連續打欸！」

畫面可見，女專員光是17:55就打了6通，其他則是連續各打2通，原PO頓時怒火中燒直呼，對方到現在還在打，「妳是多欠業績？有必要這樣奪命連環Call嗎？還是我是你男友？沒接到妳的電話妳火大？」

▲專員狂來電，反讓原PO超不爽 。（圖／翻攝爆怨公社）



文章曝光後，底下網友引發討論，「那種的都會一直打，很欠人罵」、「千萬別亂在電話裡續約，真是詐騙集團來的，說價格一樣都是吃到飽，結果網外1分鐘2元變6元」、「不是妳叫她下午打給妳的嗎」。

其中有網友無奈分享「就是怕被你客訴，所以才一直打」，而原PO不解反問「這是要客訴什麼？她這樣連續打，我才要客訴」，該名網友進一步解釋「是說...我之前做客服，真的被這樣客訴過，還要寫檢討報告」。

▼前電信專員吐苦水，若沒打會更慘。（圖／翻攝爆怨公社）