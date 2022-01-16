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高雄警淪小丑？揹LED背包防治酒駕　基層罵爆...她轟：芭比換裝秀

▲高雄市三民一員警進行交通疏導勤務，還得背LED看板 。（圖／三民一分局提供）

▲高雄市三民一員警進行交通疏導勤務，還得背LED看板 。（圖／三民一分局提供）

記者吳奕靖／高雄報導

為什麼要讓警察當小丑？基層員警罵聲一片，高雄市警察局三民第一分局自認為很有創意，請員警在執勤交整的時候，背著LED背包宣導勿酒駕，化身成為螢火蟲，不過這個政策似乎只有高層在自爽，基層則是罵翻了，國內知名警眷谷百合開轟：「小丑跳樑。」

高雄市三民一分局16日發出新聞稿，表示想到一個極具創意的idea，吸引行人及駕駛的目光，就是「於下班時段舟車來往的大路口執行交通疏導勤務時，利用新型產品LED背包向民眾進行勿酒駕交通宣導，還很自爽地說『果不其然成為吸睛的目標，員警化身螢火蟲替用路人指引一條安全返家的路』。」

▲高雄市三民一員警進行交通疏導勤務，還得背LED看板 。（圖／三民一分局提供）

▲高雄市三民一員警進行交通疏導勤務，還得背LED看板 。（圖／三民一分局提供）

不過，基層員警開罵：「覺得蠻腦殘的蠻智障的，而且又很浪費錢，聽說現在推廣到每一班的交通崗都要背著。會酒駕的人還是會酒駕，會因為看到這樣的標誌就不酒駕嗎？修法才是治本，這種根本治標不治本。警察的臉都丟光了，員警個人建議請交通局在每一個重要的路口都設一面太陽能的LED告示不就好了，幹嘛讓警察出去當小丑？」

國內知名警眷谷百合更是直轟「小丑跳樑」，她問「這是高雄芭比換裝秀嗎？或是警察熊貓化？」她認為幫交通崗員警穿上LED面板，不如在所有警察與警車身上都安裝上同款LED面板更用心與貼心，CP值絕對更高。在酒駕擴檢、八大疫檢甚至巡邏等常態勤務時都能宣導防治酒駕，甚至可以來個防治酒駕威力巡邏，也能讓執勤員警免於穿梭路口遭受分心騎士衝撞的危害。

她痛批，「身為執法的警察只能用這種小丑跳樑的方式吸引目光來證明自己致力防治酒駕的話，也難怪連警界人員的酒駕也曾出不窮！」

▲谷百合認為員警的LED字幕應該打上這些字，為自己的警車來募保險費用 。（圖／谷百合提供）

▲谷百合認為員警的LED字幕應該打上這些字，為自己的警車來募保險費用 。（圖／谷百合提供）

谷百合也呼籲，防治酒駕不是作秀，不要用個幾次就丟在派出所喔！防治酒駕應該是要用警察的專業與科學分析犯罪狀況與防治手段，提出適合國人民情的法律規範方式，建請立法院跟上時代變化的角度，制訂出合乎時宜的酒駕防治法，相信如此更能獲得全國人民的支持與肯定。她表示，「沒錢幫警車保足額加重險的話，可以讓基層背上像是外送人員機車上頭的面板來接廣告，大聲宣告缺錢，認命，跑車中等字樣，坦白的說自己的保險費自己賺。」
 

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