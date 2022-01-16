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攔計程車擋道被按喇叭　4酒客登公車嗆輸贏！警霸氣喊：下來

▲4名酒客因擋道遭公車司機按喇叭示警，卻強登公車嗆聲所幸遭警方火速到場制止。（圖／記者張君豪翻攝）

▲4名酒客因擋道遭公車司機按喇叭示警，卻強登公車嗆聲所幸遭警方火速到場制止。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

1月15日上午7時28分許，林森北路上一輛公車停靠路邊，轄區警方到場查看，發現有4名男子在公車上與公車司機發生口角衝突，且4人均有酒意、恐釀肢體衝突，員警立刻登上公車勸阻，這才發現原來4人疑似在酒店續攤完後在路邊打算攔計程車，卻因擋到公車行駛路線遭司機按喇叭示警，雙方因此發生口角，所幸遭警方及時制止。

中山警分局中山二派出所巡邏人員，當時在林森北路上發現有4名男子在公車上與公車司機爭吵糾紛，警方調查，顏男等4名酒客，因酒後攔乘計程車擋到公車行經路線，公車司機鳴按喇叭示警，4人情緒激動、上車與公車司機理論，在旁女伴勸阻也無法制止，雙方進而引發爭執。

「幹什麼？下來！」員警立刻喝令酒客下車，並允諾會勸導酒客，公車司機表示未造成傷害「拜託喝酒別喝成這樣啦！」，不願追究，警方登錄4名男子身分後，勸導訓誡後讓其離開，化解這場烏龍鬧劇。

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