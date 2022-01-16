高雄百公斤男酒駕頑抗！警掛彩急叩救兵　女兒到警所看這一幕哭了

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名男子酒駕騎電動車，被巡邏員警攔查並進行酒測，滿身酒味的他不僅「拒測」，還硬是要把車騎走，為了保護他的安全，員警對他實施「保護管束」，沒想到身型壯碩、近百公斤的他「頑強抵抗」，造成員警受傷，不得不呼叫支援警力，最後七、八名員警才將他制服帶回派出所。員警私下說，「根本就是跟野生山豬在搏鬥。」

▲丁姓男子涉嫌酒駕拒測，還一度要騎車走人，被警方施以保護管束，沒想到反被男子攻擊 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起案件發生在10日晚間11點多左右，成功路派出所內的無線電響起「支援」聲響，派出所長方哲雄帶隊衝了出去，10分鐘後警車開回來，車內多了一名充滿酒味，身型壯碩的男子就躺在後座，而且長褲已經不見，員警請他下車，不過他醉言醉語，不但拒絕下車還辱罵員警，嗆「明天要你好看、你死定」等言語。

▲丁姓男子涉嫌酒駕拒測，還一度要騎車走人，被警方施以保護管束，沒想到反被男子攻擊 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

原來這名醉漢在三多四路與中華四路被查獲，當時他騎著電動機車，濃濃酒味被巡邏員警發現，要求他下車進行酒測，不過他拒絕酒測，就在宣告權利的過程當中，他動手推擠員警，還跟員警扭打在一起，企圖想要逃跑，員警無法壓制，趕緊請求支援，最後七、八名支援員警才把他制服，帶回派出所進行「保護管束」。

經過調查之後，這名醉漢是64歲的丁姓男子，去年有類似案件被依照社維法裁處，不過他似乎沒在怕，進到派出所仍然口出髒話，揚言要對警察不利，意圖還攻擊警察，為了將他保護管束上銬以及戴安全帽，又再次出動了七、八名員警，派出所長方哲雄也加入這場混戰，還一度準備辣椒水。

最後終於將這名丁姓男子順利「保護」，丁男家人到場後，女兒看到父親已經沒有穿長褲的「囧樣」，當場流下眼淚，還出聲要求他「閉嘴」，而妻子則是無奈不發一語，最後全案依照妨礙公務罪嫌送辦。

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