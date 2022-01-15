桃警連續14天取締違規酒駕案件少36%　籲民眾酒後勿開車

▲桃園市警局交通大隊自本月8日起執行冬季加強防制酒駕勤務，希望降低酒駕件數，保護市民行車安全。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警察局為防堵尾牙高峰期民眾酒駕，交通大隊等單位1月8日起擴大執行冬季加強防制酒後駕車勤務，據統計，酒駕取締件數從每日33件下降至每日18件。桃園交大表示，日前立法院針對道路交通管理處罰條例審議通過，酒駕累犯從五年拉長為十年，同車乘客亦加重罰十倍，從6000元至1萬5000元，希望民眾勿再酒駕，確保自己與他人行車安全。

▲桃園市警局交通大隊嚴格執行冬季加強防制酒駕勤務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市交通大隊指出，為防堵民眾尾牙高峰期間酒駕行為，交大自1月8日起擴大執行冬季加強防制酒後駕車勤務，酒駕取締件數由每日的33件下降至每日取締18件，日均數前三天分別取締33件、33件與28件，日均件數為31.33件，下降至19件、23件與18件，日均為20件；酒駕日下降36%。

桃園市交大強調，日前立法院針對道路交通管理處罰條例初審通過，累犯定義從5年拉長為10年；同車乘客也加重罰十倍，從現行600元至3000元提高至6000元至1萬5000元，重罰下對累犯與同車乘車處罰會相當有感。

▲桃園市警局交通大隊執行冬季加強防制酒駕勤務，希望有效降低酒駕事故。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方統計今年元旦至14日止，取締酒後駕車計383件，其中累犯41件，累犯占酒駕比例為10.7%。也同時處罰同車乘客計17人，未來修法通過施行後，同車乘客罰鍰將高達10萬2000元至25萬5000元，對警方執法與宣導民眾不應酒駕，將有相當大之助益。

桃園市警局呼籲，取締酒後駕車勤務沒有假期，今（15）日晚間10時至明天2時止，全國將同步擴大取締酒駕，並將深入餐廳、KTV、夜店等易發生酒後駕車地點與周邊停車場執法，警方提前告知民眾警方將執法時段、範圍（地點），希望「酒駕事故零發生」，是全國警方最想達到之績效。

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