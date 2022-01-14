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酒駕各欠13萬、6萬慘了！多次催繳當空氣　直接查封兩人房產

▲花蓮分署強力執行追討罰款，查封周姓女子房屋。（圖／花蓮分署提供）

▲花蓮分署強力執行追討罰款，查封周姓女子房屋。（圖／花蓮分署提供）

記者蔡怡萍／花蓮報導

近來酒駕事件頻傳，造成許多家庭天倫夢碎，尤其年關將近，各種聚會活動更是要注意酒後不開車。法務部行政執行署自111年1月5號配合執行「酒(毒)駕裁罰專案」，花蓮分署對轄內欠繳酒駕罰鍰之義務人展開強力執行，對花蓮縣瑞穗鄉兩名酒駕案件義務人追討分別13萬多、6萬多元的罰鍰，但多次催繳未果，進行查封兩人名下房產，呼籲義務人務必正視罰單儘快繳納，更別酒駕上路。

花蓮分署表示，其轄內周姓女義務人在108年4月間在台9線馬遠路口被攔查，發現為無照駕駛並拒絕接受酒測，遭鳳林分局舉發，花蓮監理站裁處新台幣9萬元，且另有多筆無照駕駛、無正當理由未接受道路安全講習等違規罰單，總共積欠約13萬5000元，近3年多次送行政執行催繳都不理。花蓮分署執行人員曾在110年11月到周女家中探訪，沒想到大白天周女已經喝得不省人事，執行人員無奈只好留下通知書請其家人轉達限期處理，但仍然逾期未繳，花蓮分署遂於111年1月10號查封名下房屋，但周女表明經濟狀況不佳，執行人員已請其提出清償計畫。

▲花蓮分署強力執行追討罰款，查封周姓女子房屋。（圖／花蓮分署提供）

▲花蓮分署強力執行追討罰款，查封周姓女子房屋。（圖／花蓮分署提供）

轄內另一名楊姓男子則是在103年間於瑞穗鄉無照騎車又酒駕，被裁罰3萬1500元，至106年間再度無照騎車被罰9500元，同樣無正當理由未接受道路安全講習再收1800元罰單，包含拖欠的健保費用，多年催討皆未依期限處理，花蓮分署強力執行查封其名下房產，楊男才於當天表示房屋與兄弟共同持分，一定會在111年1月底前籌出2萬元辦理分期繳納。

喝酒不開（騎）車呼籲已行之有年，但酒駕事件仍頻傳，不只危害其他用路人的人身安全，更是拿自己生命開玩笑，謹告民眾切勿酒後駕車，而如有酒駕罰單也務必限期內繳納完畢，勿藐視公權力，除了耗費國家資源甚鉅，衍生後果更是非同小可。

 

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