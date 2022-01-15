提高刑罰無法遏止酒駕？　時力：完成酒精戒癮治療不到1％

▲時力主張，酒駕累犯予其刑罰提高，不如予以酒精戒癮治療。（示意圖／警方提供）

實習記者張鈞量／台北報導

近來酒駕案件頻傳，引起政壇關注，行政院更在日前修法提高酒駕刑責。時代力量15日表示，比起一再提高酒駕累犯的刑罰，還不如給予有效的酒精戒癮治療、身心輔導，以及加重連坐罰則與被害人賠償。

時代力量表示，酒駕肇事者一再累犯，傷害無辜民眾寶貴生命財產的問題，已激起社會大眾討伐的怒火。根據地檢署酒駕案件統計，每年緩起訴人數約2萬，緩起訴附令酒精戒癮，完成治療人數卻只在百位數以下，比例甚至低到僅0.2%，其他酒駕犯頂多罰個6000元，獲判緩起訴了結，難怪酒駕行為人一犯再犯。

▲時代力量認為，遏止酒駕不應只是提高刑罰。（圖／翻攝時代力量臉書）

時代力量立委陳椒華認為，針對酒駕議題，與其修法提高一再累犯的酒駕肇事刑罰，給予有效的酒精戒癮治療和身心輔導，更能夠減少行為人再犯的動機。除此之外，也應加重同車乘客之連坐罰則及被害人的賠償，藉以保障所有用路人的安全。

針對酒駕議題，時代力量前立委黃國昌日前也透過臉書質疑，（酒駕）真的讓人憤怒。為何一犯再犯，毫無悔意、毫無顧忌？「政府到底何時才要認真向酒駕宣戰？」。