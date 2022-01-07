展雲詐騙棺材本萬人受害　邱顯智：應比照洗錢杜絕殯葬業吸金

▲立委邱顯智與展雲受害者自救會舉行記者會。（圖／邱顯智國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

經營將近20年的殯葬業者展雲公司，以投資塔位墓地並保證投資報酬率等手法，吸引超過5萬名客戶投資，卻在去年因涉嫌違反《銀行法》被檢調搜索，負責人鍾克信也遭到通緝。時代力量立委邱顯智今（7日）與展雲受害者自救會舉行記者會，呼籲有關機關完善殯葬服務消費者權益保障機制，並積極協助受害者。

邱顯智表示，現行殯葬管理制度，有殯葬設施資訊不透明，以及消費者「使用權」保障不佳等問題，例如預先購買塔位使用權的契約，欠缺具有公信力的登記制度，也沒有如同生前契約的信託機制，更無類似「買賣不破租賃」等機制確保使用權人的權益，都是制度上可以檢討的方向，呼籲檢討改善殯葬管理條例與相關法令規定。

受害人代表陳先生表示，原本為了幫母親辦理後事才接觸墓園，並陸續幫家人購買墓座，卻被業務藉機遊說購買股票與相關投資專案，案發後卻可能面臨失去墓地的風險；受害人代表于女士則說，展雲公司號稱有政黨背景而不會倒閉，並利用親人安葬在墓園的關係取信被害人，已經年邁的自己棺材本和墓地都放在展雲，生活和未來都不知道如何是好。

展雲受害者自救會發言人朱哲成指出，展雲聲稱將經營權委託給國寶公司代管，但是國寶公司竟然要求債權人加價換約，並且放棄對展雲公司的所有債權，非常不合理。朱哲成認為，展雲案突顯政府需要正視私人塔位對消費者保障不足的問題，以及防範吸金的法制是否完善等問題。

朱哲成並表示，展雲案受害人數近萬，自救會也掌握數千人的名單，未來將多管齊下走法律戰以及向權責機關陳情，希望幫受害人討回公道，更要改善殯葬業現有的制度問題，杜絕吸金詐騙。

最後，邱顯智呼籲，不只靈骨塔會有吸金，所有商品或服務都有質變的可能性，對於這些吸金案件，除了加強宣導和偵查之外，也應該藉由洗錢防制法的架構，透過金融業進行金流分析，過濾出可疑交易，及早察覺違法吸金的風險。