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男友「上班時間超彈性」！她驚覺1真相...氣炸：不要臉

▲情侶吵架,分手,感情,做錯事。（圖／達志／示意圖）

▲原PO對於男友的欺騙行徑，直接氣炸。（圖／達志／示意圖）

記者謝欣辰／綜合報導

在交友網站上真的都不可能是真愛嗎？近期有位網友在《匿名公社》表示，一開始認識男友時，就曾經懷疑過「男友工作怎麼這麼閒」上班時間非常彈性，但都被對方以「遇到好老闆」應付，直到原PO發覺真相後，當場氣炸「不要臉」！

原PO說道，自己是在交友網站上認識這任男友的，雖然對方表示有在有工作，但上下班的時間非常彈性之外，還能常常請假，讓原PO不禁起疑心，「但每當我懷疑他的時候，他就以遇到好老闆，公司制度超自由等等理由回應我」，就這樣交往了半年多，直到男友的媽媽生病過世，男友竟開始常以不同藉口跟原PO借錢，「每次都3千、5千的借，而且從不說何時還錢」。

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原PO借了幾次之後，就拒絕再借錢，「男友竟然就開始找各種藉口跟我大吵」，這一吵原PO意外發現真相，「原來他根本是個無職的啃老族」，都已經30好幾了還都是靠著媽媽扶養，甚至根本也沒做過任何工作，「他母親走後，父親拒絕再讓他啃老，他才開始跟我借錢」，原PO氣憤問道，「你現在是沒有媽媽可以啃老，就把腦筋動到我頭上，要我養你嗎？」沒想到對方竟也不反駁的默認了，這讓原PO氣炸痛罵，「一個男人可以不要臉成這樣？真的刷新我三觀」。

貼文一出，網友們紛紛勸原PO還是趕緊放生吧，「先變成前男友吧！要不然妳可以繼續養他造福廣大女性，免得受害」，「放生吧這種的沒救了啦，還是妳想一直當提款機」，「他有什麼強人之處嗎？讓你這樣迷戀」，「別指望會有什麼改變，只是浪費妳的青春而已」，「這種不用考慮，直接放生」。

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