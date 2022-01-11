靠爸媽7500元「他啃老10年」至今慘落榜！勵志結局曝　鄉民羨慕了

▲兒子考公職10年落榜，結局驚呆。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

日前有網友在PTT以「啃老的極限是幾年」為標題發問，究竟啃老的極限是幾年，有超過10幾年的嗎？文章引發討論後，接著有鄉民真實自爆，「我自己是啃老啃了10年」，原因是想考公職，無奈年年落榜，靠著爸媽每月7500元過活，直到3年前有了轉機，雖然依舊沒考上國考，卻讓鄉民們超羨慕。

該網友（以下由原PO簡稱）透露，自98年退伍便投入國家考試，爸媽也寄予厚望，希望他準備1至2年就可以中榜，豈料當時金融海嘯重創經濟，一窩蜂的人考國考，導致錄取率每年往下降，「剛準備前兩年還算認真，但是後來因為生活太安逸了，也就有一搭沒一搭的準備，基本上就是三天曬網兩天捕魚的概念。」

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原PO說道，爸媽每月會給5000元零用錢，基本上自己只負責中餐錢，因此平均每月只花4000元左右，但後來物價高漲，爸媽加碼到7500元，「坦白說，不用工作每個月就有得花真的很爽，所以也就慢慢拿國考當藉口，實則啃老下去了。」

雖然爸媽會碎念，但久而久之，他們也管不動了，原PO還自曝大招，「就是跑到親戚家去吃喝，這樣的舉動會讓我爸媽覺得很丟臉，他們又是愛面子的人，所以只要這樣做，沒多久他們就會讓我回去。」

原PO精算爸媽收入，家裡本身就有房子，而他們一人每月可領勞保2萬多元，加上姊姊與妹妹的5000元孝親費，「也是可以幫助我繼續啃老的原因。」

話鋒一轉，原PO直言國考每次落榜，又看見親友結婚生子，個性變得越來越古怪，「啃老啃越久雖然很舒適，但是心裡其實很空虛」，因此常常在PTT幻想考上公職，甚至假裝是律師到處發表意見。

直到3年前終於出現轉機，原PO表示，幸運認識一位社工阿姨，慢慢引導他走出舒適困境，接著靠打工認識人群與賺錢等，接著隔年當志工時認識現任女友，才開始有了奮鬥的目標。

原PO也附上N張歷年准考證的照片，接著心懷感恩直呼，「不得不說要從啃老走出來確實困難，很多人沒有一個好的機緣，可能一輩子就這樣，我很慶幸我有一個好的機緣跟貴人的幫助，直到現在我都很感謝上天幫助我走出人生的困境。」

▲原PO表示，在圖書館與女友相遇 。（圖／翻攝PTT）

底下網友看完文章後，紛紛歪樓狂問「重點是你有女友」、「有女朋友 可惡」、「這樣還能有女友，應該很帥」、「要去哪裡當志工，地方的肥宅需要」、「啃老有女友...畢業就工作的到現在單身」、「 啃老十年還有女友哭啊...炫耀文」、「運氣真好，我當志工都遇不到年輕人」。

事後，原PO也回應「35歲前我真的沒交過女友，這個女友算是我第一任女友」，是在圖書館當志工時相識的，此外，原PO目前也已找到正式工作，「是律師助理，每個月（薪水）2萬多！」