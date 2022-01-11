這樣也能騙！「幫買點數送按摩」　超商店員機警阻詐

▲東港分局琉球分駐所警員江尚龍及超商店員成功阻詐 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

小琉球一名男子到超商操作購買點數，店員發現他平常並無這種習慣，且央求店員替他操作，店員發現異詢問並聯繫員警到場，才查出他在交友軟體遇到詐騙集團，佯稱購買點數即可以為他提供按摩服務，警方告訴他這是詐騙手法，他驚覺受騙，一再向警方及店員道謝。

東港分局琉球分駐所警員江尚龍，於日前接獲轄區統一超商店員報案，稱有1男子在超商內疑似遭詐騙操作i-bon機台欲購買點數，超商店員機警察覺有異立即通報警方。

店員說，該名鄉親不像是有遊戲嗜好，到超商操作i-bon機台欲購買點數，但不會操作請超商店員協助，惟店員認為他平時並無購買遊戲點數的習慣，發現不對便詢問到底是什麼原因要購買遊戲點數，他不肯透露。

警方獲報趕到，該男子開始還是支吾其詞，經警員運用談話技巧詢問下，他才面有難色表示是在交友軟體認識一名友人，並約定以遊戲點數為代價，提供受騙男子按摩服務，由於他並未與這名友人見過面，警方告知這是詐騙集團的慣用手法，並耐心解說列舉165發生之詐騙案例，他聽了恍然大悟，感激警方及店員協助識破詐騙手法，避免他被騙。

東港警分局長林文煜表示，詐騙案件層出不窮，民眾如果未注意求證很容易落入詐騙集團的話術，無論民眾收到何種訊息或電話，要求操作提款機、購買點數卡、接收監管資料、提交金錢都是屬於詐騙手法，民眾務必提高警覺，可撥打165防詐騙專線進行求證，只要多加注意，與警方聯絡，即可大量減少詐騙案發生。

另警方將會持續針對轄內金融機構及超商宣導，對於購買遊戲點數及匯款民衆實施關懷提問，並同時建立完善的通報機制（建立金融、超商LINE群組友善通報網）呼籲民衆網路交友千萬要小心，絕對不要隨便聽從匯款，並多方查證，對於網路從未謀面的網友要求匯款，都是詐騙的伎倆，一定要提高警覺。