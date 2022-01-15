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疫情升溫！超商APP推「防疫地圖」　輕鬆查快篩試劑、口罩等庫存

▲▼全家APP推「防疫地圖」新功能。（圖／業者提供）

▲超商推「防疫地圖」可查防疫用品品項、數量。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

國內外疫情持續升溫，全民都要做好防疫工作！就有超商特意於APP打造最新「防疫地圖」功能，只要用手機就能輕鬆查詢家裡附近門市販售的相關防疫用品販售品項、數量，包括快篩試劑、口罩、酒精等，通通查得到，同步推出多款指定保健品第2件6折優惠，優惠只到2月8日止。

全家於APP推出「防疫地圖」新功能，只要到APP首頁進入「地圖趣」就能輕鬆找到「防疫新生活」標示，點下去後就可以依據區域、種類等查詢家裡附近門市販售的防疫相關用品品項、數量，無論是想找快篩試劑還是口罩等防疫品通通可以輕鬆完成，也不會白跑一趟；即日起至2月8日還推多款指定保健營養品第2件8折優惠。

▲▼1922平台1/15上午10點限時重啟！依照年齡分三階段預約。（圖／翻攝1922平台）

另，今（15）日上午10時起「COVID-19公費疫苗預約平台」也正式提供「已完整接種2劑COVID-19疫苗滿12週且滿18歲以上」之民眾採分流預約接種疫苗追加劑，符合資格者須於預約時間內進行預約，若符合本期資格但未能預約成功者，請於下周下一期平台開放時再行預約，而符合本期資格但未預約成功、以及有第一劑或第二劑疫苗接種需求之民眾，可持「COVID-19疫苗接種紀錄卡（小黃卡）」逕至各地方政府指定或安排合約醫療院所或衛生所預約接種，或所設置之隨到隨打接種站接種。

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