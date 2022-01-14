移民署邀泰國辦事處共同守護臺灣豬　宣導安心接種疫苗

▲高雄市第一服務站至新住民服務團體，宣導防範非洲豬瘟及安心接種措施 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／高雄報導

春節年關將近，許多民眾喜歡網購肉乾、香腸等肉製品，為防範非洲豬瘟病毒藉著境外郵包入侵臺灣，移民署南區事務大隊高雄市第一服務站近期拜訪泰國貿易經濟辦事處勞工處高雄分處，攜手向聘僱移工工廠、異國料理餐廳、大型移工宿舍及新住民NGO組織等，宣導正確的防範非洲豬瘟措施，共同將違規肉製品阻絕於境外。

非洲豬瘟病毒頑強，豬隻染病後，除致死率極高外，恐將危及台灣養豬產業，提醒外來人口勿將違規豬肉製品以郵包等任何方式郵寄來臺，否則將違反動物傳染病防治條例規定，被處以新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。另外，也藉由新住民、移工朋友，代向家鄉親朋好友宣導，尤其是傳統的春節快到了，千萬不要為紓解思鄉情愁，而將家鄉肉製品郵寄到臺灣。

另宣導移民署推動「逾期停(居)留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗專案」，即日起至111年1月31日止，採取「不通報、不查處、不收費、不管制」等措施，不論是失聯移工或在臺逾期之外來人口，都可到指定接種站或醫療院所免費接種疫苗，若是沒有身分證明文件者，移民署也會協助配發統一證號。

泰國貿易經濟辦事處勞工處高雄分處處長朱妲蕊表示，該辦事處運用超過萬人追蹤的臉書官方粉絲專頁，並透過辦理通譯人才訓練課程，以及至雲林麥寮、高雄仁武等地關懷泰國僑民等時機，協助移民署宣導防範非洲豬瘟及安心接種COVID-19公費疫苗專案，並鼓勵在臺泰國籍人士出面接種疫苗。

高雄市第一服務站主任徐志權說，近日泰國境內發現非洲豬瘟，亞洲已有15個國家淪為疫區，一旦入侵臺灣會造成畜牧產業巨大損失，而新冠肺炎Omicron變異株也來勢洶洶，兩者都不能忽視。年節將至，提醒民眾不要從國外訂購或請家人寄送違規肉製品來臺，違反規定將會面臨高額罰鍰。也呼籲有意願接種疫苗之逾期停居留外來人口，請儘速施打，洽詢電話07-7151660。