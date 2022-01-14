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善良女給乞丐130元...20年後窮小子竟變億萬富豪！給430萬報恩

▲▼ 何榮峰 。（圖／翻攝自微博）

▲ 何榮鋒到戴杏芬的麵店報恩 。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

做好事真的有好報！大陸浙江的戴杏芬在20多年前，幫助了好幾天沒有吃飯的窮困少年何榮鋒，還掏出身上僅有的30元（人民幣，下同，約新台幣130元）。想不到何榮鋒真的成功闖出一片天，成為身價上億的富豪，而他一直沒有忘記當初的恩人，回頭給了戴杏芬100萬元（約新台幣430萬元）報恩。

「姊姊，我終於找到你了。」穿著西裝革履、事業有成的何榮鋒在找尋十幾年後，終於找到戴杏芬，「撲通」跪在麵店地上，還給了對方100萬元。

這個故事得回溯到20多年前，出生在重慶一個殺豬戶的何榮鋒，17歲那年因家中欠下大筆債務，不得不和同村夥伴一起出外闖蕩。不料才剛出門，他們的路費就被偷走了，三個毛頭小子只好天做被，地當床，吃著殘羹剩飯，受著白眼奚落，一路乞討而行。此時何榮鋒感到，自己的人生好像走到了末路。

初春時節，氣溫仍然很低。他們在乞討時遇到時年24歲的戴杏芬，看對方面相和善，他們連忙說「姊姊，幫幫我們吧！我們從重慶出來打工，錢被偷了」。戴杏芬得知他們的遭遇後，隨即準備飯菜款待，收留了他們。

一次他們閒談起打工的話題，戴杏芬說出自己的感悟，「我在外面打過幾年工，如果老鄉們都像溫州人那樣誠實守信，有了好的口碑，老鄉們才都有錢賺！」誰也沒想到，這句簡單的話，卻成為日後點撥何榮鋒的事業大展宏圖的關鍵。

之後，戴杏芬給何榮鋒三人買了去溫嶺的車票，包裡裝上紅糖饅頭片，又給了每人10元，而那時她一個月薪資還不到90元。

▲▼ 乞丐報恩 。（圖／翻攝自微博）

▲合影照片 。（圖／翻攝自微博）

何榮鋒幾經輾轉，到傢俱工廠拜師學藝，短短半年時間便熟練掌握了噴漆技術，出徒後薪資漲到每個月800元。之後打拚過程中，善良的戴杏芬成了他的傾訴對象，他曾在日記中寫道，「戴姐姐，我終於替父親還上了要命的外債！我的父母都開始過上了安穩日子。今天我大哭一場，真的感謝你啊！」

何榮鋒認真又誠信的名聲逐漸傳開後，有位大傢俱公司老闆找上門，從此他由打工人變承包人，短時間內賺了上百萬元，抱回第一桶金。之後他大單越來越多，累積財富的速度開始加快，接連成立自己的傢具廠和油漆廠。

20年後的何榮鋒成為瀋陽玖玖利鋒集團的董事長，雖然身分和過去大不同，但他始終沒有忘記在路上曾幫助過他的戴杏芬，多年來都照著記憶中的資料尋找對方，可惜都沒有回音。多年後才知道，他一直把戴杏芬記成戴信芬，搞清楚問題出在哪裡後，他終於順利找到自己當年的恩人。

為了表達感謝，何榮鋒給了對方100萬元支票，可是被對方給拒絕了，最後在對方的堅持下，他以對方的名義，將錢捐給了慈善機構。

▲▼ 乞丐報恩 。（圖／翻攝自微博）

▲何榮鋒和戴杏芬的故事被拍成電影《一輩子的姐弟》。（圖／翻攝自微博）

事後，何榮鋒和戴杏芬的故事被拍成電影《一輩子的姐弟》。戴杏芬被採訪時說，這是他該做的，何榮鋒能記得她一輩子，就讓她很感動了，比起對方的錢，她更願意接受何榮鋒的心意。

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