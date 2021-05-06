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台南市議員陳昆和　當選表揚好人好事運動協會第8屆理事長

▲台南市議員陳昆和，全票當選中華民國表揚好人好事運動協會第8屆理事長。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員陳昆和，全票當選中華民國表揚好人好事運動協會第8屆理事長。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華民國表揚好人好事運動協會日前舉行第8屆第1次會員大會，改選理監事，台南市議員陳昆和全票當選第8屆理事長，秉持共同存好心、說好話、做好事的理念，全力推動表揚好人好事運動，擴大社會光明面。

▲台南市議員陳昆和，全票當選中華民國表揚好人好事運動協會第8屆理事長。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新當選第8屆中華民國表揚好人好事運動協會理事長的市議員陳昆和，畢業於花蓮師專、台北師範學院社會教育學系及成功大學企管研究所。曾任國小教師10年，北門社區大學校長。民國80年律師高考及格，執業律師30年，也曾任國民大會代表，1998年榮獲全國好人好事代表「八德獎」。

▲台南市議員陳昆和，全票當選中華民國表揚好人好事運動協會第8屆理事長。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳昆和曾經在2010年至2014年擔任台南市好人好事運動協會第5、6屆理事長，任內努力推動台南市好好好事代表表揚大會、台南市獨居老人春節聯歡會活動。也在七股偏鄉辦理獨居老人春節聯歡會活動，嘉惠七股偏鄉的長者。2014年起迄今，擔任台南市好人好事運動協會榮譽理事長，今年榮升中華民國表揚好人好事運動協會第8屆理事長寶座，大家認為是實至名歸。

有「公益律師」稱譽的台南市議員陳昆和，今年新年上班首日，將議員2年薪水加上選舉補助款共約307萬元，捐出用於回饋地方慈善團體用於社福公益，也宣布未來議員2年薪資（議員研究費、為民服務費、出席費、交通費、膳食費、保險費，議員助理費除外）也都會全數捐出，議員1任4年預估捐出600多萬元。

▲台南市議員陳昆和，全票當選中華民國表揚好人好事運動協會第8屆理事長。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳昆和此舉不但是台南市議員4年全數議員薪資捐贈公益的第1人，也是6都直轄市議員的首例捐出薪水市議員，令人刮目相看。陳昆和今年4月七股區竹橋國小歡慶99歲生日，他當選傑出校友特別以父母名義捐助20萬元成立「溪埔─瑞趁」獎學金，鼓勵畢業生，令人讚許。

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