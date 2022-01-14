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他嫌「工作太無聊」身心崩潰　怒告公司竟贏了！獲賠125萬

▲上班族（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲法國一名男子抱怨工作太無聊，影響自己的健康狀況，怒告公司。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者吳美依／綜合外電報導

法國巴黎居民德斯納德（Frederic Desnard）表示，自己因為工作太過無聊，導致嚴重身心健康問題，為此控告公司，並且被法院判決勝訴，獲得4萬歐元（約新台幣125萬元）賠償金。高級香水品牌Interparfums近日支付此筆費用，讓本案再度引發討論。

德斯納德擔任經理一職，由於請病假長達7個月，最後於2014年遭解雇。他指控，失去一個大客戶後，自己就被公司「冷凍」，堅守枯燥的工作崗位，4年多以來，每天只須完成一般人20至40分鐘就能解決的工作。

德斯納達感覺像是「墜入地獄」一般鬱悶又沮喪，「我再也沒有精力做任何事情，也因為什麼都沒做就能領薪水而感到內疚及羞愧。我感覺自己在公司裡是個隱形人。」他的無聊狀況日益惡化，最後導致開車時癲癇發作，陷入昏迷數天，上述症狀也獲醫師開立診斷證明。

▲辦公室，工作，社畜，上班，同事。（圖／pakutaso）

▲達斯納德因工作太無聊而鬱鬱寡歡，影響身心。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

一間勞資關係法庭贊同，德斯納德承受的無聊構成「一種騷擾形式」，此判決也獲巴黎上訴法院支持。

根據英國心理健康協會（Mental Health UK）及外媒報導，「倦怠」（burnout）是一種身心俱疲的狀態，典型症狀包括疲勞、筋疲力竭、自我懷疑及無所適從；與之相對的是「無聊」（boreout），此症狀因精神壓力不足引起，是一種可能造成生理疾病的精神障礙。

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