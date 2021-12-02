隔離第5天爸爸「開始跟小鳥講話」　白雪公主真實上演…網看對話笑瘋

▲爸爸一個人隔離到太無聊，開始和窗外小鳥互動。（示意圖／pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

目前國外回台還是必須隔離14天，有經驗的人都知道那2周多難熬，無法出門只能關在房間內，實在無聊到發慌！一名男子分享爸爸近期隔離心得，「隔離第五天，徹底瘋了」，開始和窗外的鴿子互動，連鳥屎都能成為一個話題，全家人看了都哭笑不得。

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▲爸爸隔離第5天開始幻想小鳥是來陪他。（圖／翻攝自Dcard）



原PO在Dcard貼出對話紀錄，爸爸在家庭群組發了窗外照片說，「鴿子怕我無聊跑來陪我」，家人開玩笑地說，鴿子走之前可能會拉一坨屎留給爸爸，爸爸還得意地說鴿子「靜靜在窗外」很乖，結果沒幾分鐘又發了一張照片更新現況，鴿子飛走前還真的留下「一小坨」給爸爸。

▲無奈的「一小坨」讓網友笑瘋。（圖／翻攝自Dcard）



以上超無聊對話讓原PO看了哭笑不得，爸爸才隔離5天，已經無聊到「學白雪公主跟鳥講話」，連鳥屎照都可以發到群組討論，可見一個人在房間隔離實在好孤單，「還有約十天 真的不知道我爸會進化成哪種迪士尼公主…？」

網友看完紛紛笑回，「每個男生都有一個公主夢」、「唱歌引來的小鴿鴿嗎」、「一直睡覺就是睡美人了」、「長髮公主，然後從窗戶用自己的頭髮爬下去」、「看到一小坨我直接笑瘋，太可愛了哈哈哈哈」、「怕無聊就找七個小矮人玩吧」。