勞資雙贏！花蓮鼓勵企業營造友善育兒職場　最高補助300萬元

▲花蓮鼓勵企業營造友善育兒職場，有助提升企業形象，留住並吸引優秀人才，共創勞資雙贏。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

隨著社會變遷，推動雇主營造友善職場環境，並促進工作與家庭的平衡，勢在必行。花蓮縣長徐榛蔚表示，透過雇主設置哺（集）乳室及托兒設施或措施，使員工安心工作，不僅增加員工的向心力及生產力，降低人員流動率，進而減少企業招募及訓練成本；亦有助企業形象提升，留住並吸引優秀人才，共創勞資雙贏。

《性別工作平等法》第23條規定，僱用受僱者100人以上之雇主，應提供下列設施、措施：一、哺(集)乳室。二、托兒設施或適當之托兒措施。 為鼓勵雇主提供員工托兒服務，勞動部提供相關經費補助，不限事業單位規模大小，皆可申請補助。雇主設置員工哺（集）乳室最高補助2萬元；設置托兒設施（包括托嬰中心、幼兒園、職場互助教保服務中心、社區公共托育家園、兒童課後照顧服務中心）者，第1年最高經費補助300萬元，設置完成後也可申請托育設施或幼兒教具維護更新，每年最高補助50萬元。另外，雇主若提供受僱者子女送托於托兒服務機構托兒津貼者，每年最高補助60萬元。

花蓮縣政府社會處處長陳加富說明，若受內外部空間及員工分散之限制，無法設置托兒設施，也可透過托兒津貼給予、與托嬰中心、幼兒園簽約，或者聘雇或委託居家托育人員提供托育服務等措施，提供員工友善育兒職場環境。

根據統計，花蓮2019年至今年事業單位提出補助申請並經縣府初審通過者，有9成事業單位獲得勞動部補助，花蓮縣政府鼓勵花蓮縣事業單位踴躍提出申請，明年第1次經費補助預計受理期間為2022年1月1日起至2月28日止，事業單位至勞動部企業托兒與哺（集）乳室資訊網：https://childcare.mol.gov.tw/PageNew/default.aspx「線上申請補助專區」填寫申請書表上傳後，並以書面列印郵寄至花蓮縣政府社會處勞資科提出申請。

