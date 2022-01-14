海軍戰力升級！布雷艇中隊成軍　蔡英文：讓世界看到守護國家的決心

▲總統蔡英文出席「海軍一九二艦隊第一、二布雷艇中隊成軍典禮」。（圖／總統府提供，下同）



記者蔡文鈴／綜合報導

總統蔡英文今（14）日上午出席「海軍一九二艦隊第一、二布雷艇中隊成軍典禮」，她強調，政府會持續推動各項國防政策，請各相關單位加強合作，讓所有建案可以如期如質達成，一起提升防衛作戰能力，為保家衛國貢獻心力。

海軍艦隊指揮部指出，台灣四面環海，因應敵情威脅，布雷大隊為海軍依國防部聯合戰力規劃的指導，所籌建的不對稱作戰可恃戰力，可聯合友軍達成共同嚇阻及遲滯敵人登島的作戰目的。

海軍一九二艦隊布雷大隊第一、第二布雷艇中隊成軍，蔡英文致詞時表示，這也是中華民國海軍史上首次建立布雷艇中隊，很高興和大家一起見證這個重要的時刻。過去，海上的布雷作業都是由海軍官兵乘坐登陸艇，以人力投放。除了布雷的速度有限，在海象惡劣的時候，任務的執行難度也會更高。

蔡英文說，由龍德公司打造的布雷艇，再加上中科院研發的自動化布雷系統，不僅更能抵抗風浪，海軍弟兄姊妹在執行布雷作業時，也更能迅速確實達成任務。過去沱江艦、塔江艦的作戰性能備受各界稱讚，現在新建的高性能布雷艇也同樣受到各界肯定，海軍捍衛海疆的力量一定更加堅實。

蔡英文強調，透過今天的成軍，我們也再次展現台灣推動國防產業的成果，讓世界看見我們守護國家的決心。我們會持續推動各項國防政策，我要請各相關單位加強合作，讓所有建案可以如期如質達成，一起提升防衛作戰能力，為保家衛國貢獻心力。