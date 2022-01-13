傳軍火商郭璽插手潛艦國造　海軍駁斥：言行屬個人行為

▲總統蔡英文曾在2019年親自主持「潛艦國造廠區動土典禮」。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

有媒體報導，前海軍顧問郭璽插手潛艦國造，甚至質疑機密外流，海軍司令部回應，報導內容並非事實，海軍自2019年與台船簽約後，海軍從未與郭璽接觸，其言行屬於個人行為，海軍將持續做好風險管控，並在立法院、監察院的監督下完成潛艦國造。

《中國時報》報導，潛艦國造的原型艦建造被列為高度機密，而郭璽早已不是海軍顧問，卻能接觸到負責技協的公司成員，連立委可能都不知道技協成員的國家與身分，郭璽卻可以指著鼻子罵，「如果郭璽有做身分安全查核，是以什麼身分做的？如果沒有做，便有涉法之嫌，檢調應該調查」。

對此，海軍司令部13日發布新聞稿表示，有關媒體報導內容並非事實，潛艦是國家安全重要的關鍵戰力，也是國防建設重要指標，唻均秉持審慎嚴謹的態度管控，全案均依計畫節點推動執行。

海軍司令部指出，潛艦國造案自2019年5月與台船公司簽約迄今，海軍從未與報導所指名的郭先生接觸，其言行屬於個人行為，均與海軍無關，籲請媒體善盡職責並勿妄加臆測，避免混淆社會大眾視聽。

海軍司令部說明，潛艦國造專案團隊（含外籍技協）均已完成安全調查及保密切結書簽署，海軍依約要求專案人員（含外籍技協）嚴守保密規定，若有違反保密規定，經查證屬實，將依法究辦。

海軍司令部強調，海軍將持續做好風險管控，並在立法院、監察院的監督下完成潛艦國造，籌建可恃戰力，籲請國人支持。