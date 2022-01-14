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輪胎大王「正新」26億遺產稅幫脫貧　這鄉民眾又有2千現金可領

▲▼大村鄉明後2天發2000元振興禮金 。（圖／ETtoday資料照）

▲大村鄉明後2天發2000元振興禮金 。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣大村鄉因為有輪胎大王「正新輪胎」遺產稅，目前鄉庫盈餘超過16億元成為全台最富鄉鎮，鄉公所為這項好康今年追加8400萬元預算，預計明、後15、16日兩天，在鄉公所前發大紅包，全鄉4萬名鄉民每人可領2000元現金，對生活不無小補。

大村鄉原本是貧鄉，由於公庫拮据，編列工程都是一個大問題，遑論社會福利措施，自正新橡膠創辦人羅結妻子羅黃葉2010年3月過世後，繳交給公所遺產稅有10億2500萬，翻身成為縣內最富有鄉鎮，這幾年來積極進行許多地方建設，每年編列生育禮金發放6千元、全鄉民眾各投保50萬保險、重陽節發放65歲以上2,000元、80歲以上3,000元，90歲以上6,000元、百歲人瑞1萬元，人口數逐年攀升。

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目前大村鄉人口有3萬9393人，公所2020年8月通過《彰化縣大村鄉振興經濟暨關懷鄉民禮金發放自治條例》，以現金方式發放，每人每次以6000元為上限，得視財政狀況調整發放，去年底編列7000多萬元預算，今年1月發給每位鄉民2000元禮金，如今又要發大紅包。

公所指出，去年初有一戶3代同堂，1口氣領26個大紅包，去年底分家，今年會分開領取，鄉長游盛說，今年公庫盈餘已達16億，去年大村鄉公所在許多鄉民的建議下，9月經過代表會同意訂定「振興經濟暨關懷鄉民禮金發放自治條例」，每年每人最高可發6000元，今年1月加發每人2000元，未來年年皆會加發。

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關鍵字：

大村彰化輪胎正新振興

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