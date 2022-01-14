排氣管太大聲惹怒千歲團！他被棍棒暴打　妻下跪求饒母挨巴掌

記者唐詠絮／彰化報導

台中市1名陳媽媽投訴，她兒子(19歲)8日與家人到二林鎮代安宮擺香腸攤，停車時疑似引擎排氣聲過大，遭到30多名銀髮老人包圍住，還被人拿著木棍朝頭及身體打，身上傷痕累累，事後拿著驗傷單提告傷害罪，警方已經傳喚涉案的洪男(60歲)及楊男(70歲)等人依法偵辦。

▲代安宮旁發生打人事件。（圖／民眾提供，以下同）

陳母說，當時車子要停在廟旁前，可能車子排氣管「噗噗噗」聲音太大，引起當地人不高興，有一名阿伯先從廟裡面走出來先對他們大罵三字經「幹XX，叫你車開慢一點你是聽毋喔？」，但他們當天車上還載著孫子、媳婦還有長輩，車子絕對不可能開得太快。

陳母說，兒子有回嗆一聲後，當時就看到有人拿著棍棒，兒子為了保護老小，也回到車後拿起木棍，很快便被廟前一群正在泡茶聊天的老人團團圍住，把他兒子壓制在地上毆打，當時情況危急上前也無法制止，就連她的臉也被甩了一巴掌，媳婦也下跪求饒，長輩們也不放過他兒子，還一直打，直到有人報警，看到員警到場，大家才鬆手。

▲陳男脖子傷痕。（圖／民眾提供）

一段2分51秒的監視器影像顯示，代安宮有1名民眾走到牆邊拿起了一塊長型大木板，與其他人往陳男的方向走去，後來陳男持棍棒，很快的被一群行動緩慢的銀髮族圍住，陳男因此被一陣亂拳痛毆。





▲陳男膝蓋受傷。（圖／民眾提供）

芳苑警分局副局長傅町盛指出，這起案件發生在1月8日下午5時13分許，地點在二林鎮舊社代安宮前，分局接獲民眾報案後到場，發現陳男與人發生爭吵，並無鬥毆情形，為了避免衝突擴大，先將雙方隔開，接下來詢問並抄寫現場人員的資料，並要求盡速解散，分局已經受理陳男報案，並積極偵辦中。

▲阿公手拿長木板。（圖／民眾提供）

二林舊社代安宮旁，有一座老舊魚塭打造的「二林七彩湖公園」，有七彩的空中廊道及環湖步道，已經成為網美打卡景點，尤其一到晚上更是人群聚集，也因此吸引不少攤販到現場擺攤做生意。