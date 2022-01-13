為學雜費調漲踩煞車！大學調薪4%「教部補助7到7成5」

▲為了替大學學雜費調漲踩煞車，教部宣布針對大學調薪4%部分將補助7到7成5。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／雲林報導

行政院去年宣布，從今年元旦起軍公教人員調薪4%，不少私立大學也跟進，但也增加營運成本，教育部今（13日）宣布，針對公私立大學調漲薪資增加成本，將額外以常態性經費方式補助7成到7成5，也呼籲各大學針對學雜費調漲部分要共體時艱，但此舉也引發大學不同意見，部分私立技專校院表示可能會凍漲，但私立大學則認為這是兩件事，似乎不能認同今年學雜費凍漲。

受到疫情影響，由雲林科技大學主辦的全國大專校院校長會議，在連續兩屆停辦之後，今天終於如期舉行，全國162所公私立大專校院（含軍警校院、系統大學及空中大學）校長、副校長等主管出席，今年會議以「邁向特色大學─新時代、新責任、新人才」為主題，但學雜費議題則是公私立大專校院關注重點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中國立大學校院協會（國大協會）發出聲明，指「不合理低學費慢性扼殺高等教育」，希望合理調漲學雜費，未來應由各校自主提報學雜費調整方案，並成立「平準基金」，各校調整學雜費提撥一定比率照顧弱勢生。

另有多所私立大學也認為，多數學校已經超過15年沒調漲學雜費，而且私校超過五成經費來自學雜費，加上少子衝擊，私校不調漲學雜費，將無法調漲，加上近期部分學校呼應行政院調薪4%，也同時調高薪資，這都增加私校經營負擔。

▲教育部今天首度表示，針對公私立大學調薪4%增加支出，會補助7成到7成5。（圖／記者許敏溶攝）

面對公私立大學「漲」聲響起，在今天會後記者會上，高教司長朱俊彰首度對外表示，考量到物價上漲與調薪後學校面臨困難，對於大學調薪部分，教育部將以常態性經費，私校將用私校獎補助，國立大學則以基本需求預算，以額外常態性的補助調漲薪資的公私立大學，也就是因應軍公教調薪，會補助本俸等法定義務所增加的額度的7成到7成5，希望藉此改善教研環境及老師薪資待遇。

不過，針對公私立大學希望調漲學雜費部分，朱俊彰也提到，希望大專校院能考量物價上漲及調薪對受教者影響，今年共體時艱，今年教育部也會與五大協助會一起來尋求社會共識，讓大學找到一個可以充實教育資源，也可以及維護學生受教權益，避免增加學生負擔的作法。

針對教育部將提供調薪補助，私立科技大學校院協進會理事長葛自祥表示，若教育部願意補助公私立大學調薪成本其中的7成到7成5，理監事之間做過初步溝通，會呼籲會員在111學年度暫時凍漲，目前已經取得共識，但還要進行最後討論。

不過，私立大學協進會理事長吳永乾則表示，感謝政府願意承諾提供7到7成五補助，但對私校來說，因為教育部沒有全部補助，辦學成本就是增加，希望這次補助不應該與常態性的學雜費調漲混為一談，因為國內大部分學校已經15年沒調漲學雜費，要徹底解決私校經營問題，還是要回歸常態性學雜費調整機制來討論。