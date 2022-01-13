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學雜費調漲壓力擋不住　連國立大學也要求合理調漲

▲▼教長潘文忠面臨公私立大學提出調漲學雜費壓力。（圖／記者許敏溶攝）

▲教長潘文忠面臨公私立大學齊聲提出調漲學雜費壓力。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／雲林報導

因疫情停辦兩次的全國大專校院校長會議今（13日）登場，受到通貨膨脹等問題影響，學雜費議題成為各公私立大學關注焦點，除私校頻頻要求調漲學雜費，連國立大學校院協會（國大協會）也發出聲明，指「不合理低學費慢性扼殺高等教育」，希望合理調漲學雜費，未來應由各校自主提報學雜費調整方案，並成立「平準基金」，各校調整學雜費提撥一定比率照顧弱勢生。

受到疫情影響，由雲林科技大學主辦的全國大專校院校長會議，在連續兩屆停辦之後，今天終於如期舉行，全國162所公私立大專校院（含軍警校院、系統大學及空中大學）校長、副校長等主管出席，今年會議以「邁向特色大學─新時代、新責任、新人才」為主題，總統蔡英文到場致詞，勉勵大學積極找辦學優勢發展特色。

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▼大學校長會議今在雲科大舉行，連國立大學也要求合理調漲學雜費。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼大學校長會議今起一連兩天在雲科大舉行。（圖／記者許敏溶攝）

不過，受到疫情與通貨膨脹等因素影響，各行業「漲」聲不斷，加上政府調薪4％，帶動整體物價上漲，學雜費議題也成為這次校長會議焦點，由國立大學組成的「國大協會」，為健全高教體制，今也提出「高等教育品質與學雜費調整機制之探討」等三項重要議案，其中又以學雜費議題備受關注。

國大協會指出，教育部在2004年同意53所大專校院調漲學雜費後凍漲至今，但消費者物價指數18年來增加19%，受顧員工薪資增加27%，學雜費上限卻僅僅調漲1.3%，在辦學經費不足下，我國大學教學與研究品質提升乏力，且110年度政府補助國立大學498.1億元，國立大學總數44.7萬人，每人僅分得約11.1萬元，比起18年前非但沒提升，反而減少8千元。

國大協會認為，在政府稅收無法提高、高教預算難以增加下，國大協會建議，未來教育部依照物價指數等計算公告調幅上限後，應由各校自主提報調整方案，教育部僅審認是否符合指標條件，而為避免調漲學雜費造成弱勢家庭負擔，未來建議國立大學校院成立「平準基金」，各校調整學雜費提撥一定比率，除照顧弱勢生，更可跨校補助，協助弱勢生比率較高的學校，政府不需額外支出。

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