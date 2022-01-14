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學雜費凍漲！教育部補助奏效「66所私立科大不調」

▲▼66所私立科大下學年學雜費凍漲。（圖／記者許敏溶攝）

▲66所私立科大組成的私立科大笑院協進會宣布下學年學雜費凍漲。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／雲林報導

行政院去年宣布，從今年元旦起軍公教人員調薪4%，不少私立大學也跟進，但也增加營運成本，教育部昨（13日）宣布，針對公私立大學調漲薪資增加成本，將額外以常態性經費方式補助7成到7成5，66所私立科技大學組成的私立科大校院協進會開會後決議，新學年（111學年）學費不調漲，但也呼籲教育部上述補助要有常態性，學雜費調漲機制也應再討論。

全國大專校院校長會議昨起一連兩天在雲林科技大學舉行，全國162所公私立大專校院（含軍警校院、系統大學及空中大學）校長、副校長等主管出席，今年會議以「邁向特色大學─新時代、新責任、新人才」為主題，但學雜費議題則是公私立大專校院關注重點。

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▼大學校長會議在雲科大舉行，學雜費議題成焦點。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼大學校長會議今起一連兩天在雲科大舉行。（圖／記者許敏溶攝）

包括國立大學校院協會（國大協會）昨發出聲明，指「不合理低學費慢性扼殺高等教育」，希望合理調漲學雜費，未來應由各校自主提報學雜費調整方案，並成立「平準基金」，各校調整學雜費提撥一定比率照顧弱勢生。

另有多所私立大學也認為，多數學校已經超過15年沒調漲學雜費，而且私校超過五成經費來自學雜費，加上少子衝擊，私校不調漲學雜費，將無法調漲，加上近期部分學校呼應行政院調薪4%，也同時調高薪資，這都增加私校經營負擔。

而昨天教育部宣布，針對公私立大學調漲薪資增加成本，將額外以常態性經費方式補助7成到7成5，也呼籲各大學針對學雜費調漲部分要共體時艱，其中私立科大校院協進會就表態將凍漲。

▼教育部昨表示，將針對公私立大學調薪4%增加支出，補助7成到7成5。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼教育部表示，將針對公私立大學調薪4%增加支出，補助7成到7成5。（圖／記者許敏溶攝）

私立科技大學校院協進會理事長、龍華科大校長葛自祥今（14日）指出，昨晚向66所會員學校報告，教育部針對公私立大學調漲薪資增加成本，不管是本俸、學習研究費與主管加給等費用，所增加的人事成本，由教育部至少補助7成，會員也能認同，所以決議111學年學雜費凍漲。

不過，葛自祥也表示，不少會員也認為，學雜費問題是長期的事情，所以希望今天會議中的學雜費調漲機制能夠再討論，也希望教育部上述補助是常態性，而不是短期。

葛自祥進一步說明，有部分學校本來董事會本來只支持調漲本俸，在得知教育部上述補助措施之後，有幾位校長表示，將回去爭取董事會調漲學術研究費，而龍華科大早在本週二（11日）就宣布，教職員工全面調薪5%外，同時凍漲111學年度學雜費，期能有助於減輕弱勢家庭經濟負擔。

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