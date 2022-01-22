花蓮春節食品都安全！稽查抽驗全合格　適量採買勿存放過久

▲▼衛生局針對各販售場區年節應景食品抽查檢驗。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

農曆春節的年味越來越濃，民眾也開始採買年貨。花蓮縣衛生局為保障縣民年節應景食品及飲食安全，於上月起即針對縣內各大觀光飯店、餐飲小吃、傳統市場、超市、賣場及夜市等地點抽驗香腸、臘肉、年糕、發糕、各式蜜餞堅果、糖果等年節應景食品計58件，經檢驗人員檢驗573項次，檢驗結果全數符合規定。

花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，衛生局為確保鄉親健康及年節安全，全縣稽查人員於過年前全面持續查察相關應景食品製造、餐飲場所、販售場所及年菜外燴業者，稽查重點項目包括環境衛生、食材儲存、食材安全來源及人員衛生等，並加強豬肉、牛肉原料原產地標示稽查、產品保存來源文件及標示正確性，並對年節應景的高風險食品進行檢驗。

▲檢驗人員檢驗573項次，檢驗結果全數符合規定。



朱家祥進一步表示，衛生局在過年前展開稽查行動，就是希望讓民眾在採買年貨都能安全飲食、安心消費，並提醒民眾購買散裝食品時，不選外觀過於鮮豔或白皙食材，並確認業者正確標示品名及原產地。不選具有刺鼻、酸臭、腐敗味或芳香氣味強烈的食品。無論是花蓮鄉親、返鄉遊子或是觀光旅客皆能擁有健康安全的飲食環境，守護縣民春節食品的安全。



朱家祥提醒民眾，適量採購年貨，避免存放太久，影響食材新鮮度。選購食品應注意包裝完整、標示來源齊全，勿購買來路不明、顏色異常鮮艷產品。年糕應適量食用並細嚼慢嚥，避免消化不良。春節飲食注意「三低一高」(低油、低鹽、低糖、高纖維），多攝取蔬果，並搭配足量水分的攝取，以維護健康。再次呼籲鄉親疫情期間，仍要戴好口罩來採買年貨，並落實勤洗手，注意自身健康，遵守防疫相關規範

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