今天更冷「最低溫6.8度」　入夜14縣市急凍！周末回暖又變天

記者李宜秦／台北報導

今日持續受到強烈大陸冷氣團影響，清晨各地天氣寒冷，南投中寮出現最低溫6.8度，今晚持續受到冷氣團及輻射冷卻影響，嘉義以北、金馬仍有10度以下低溫。周末兩天冷空氣減弱，天氣回暖放晴，下周一起受到鋒面、華南雲雨區、東北季風三重影響，天氣轉濕也轉涼。

▲今日南投出現6.8度低溫。（圖／記者李毓康攝）

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氣象局預報員劉宇其表示，今日清晨西半部雲量較少，台中以南到高雄靠近山區的內陸鄉鎮有輻射冷卻現象，都出現10度以下低溫，中南部部分縣市甚至有6到8度低溫。

由於大環境吹東北風，雲系集中在大台北東側、東半部及恆春半島，新竹以南雲量少，輻射冷卻效應強烈，因此今晚到明晨西半部空曠地區溫度仍低，會出現10度左右或以下低溫。

▲下周天氣轉濕涼，各地降雨機率高。（圖／記者李毓康攝）

氣象局稍早已對14縣市發佈低溫特報，今晚到明天上午基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

周末大陸冷高壓出海，冷氣團減弱，各地溫度明顯回升，不過清晨氣溫依然偏低，日夜溫差大。同時，華南一道滯留鋒逐漸建立，水氣慢慢增加，下周一起鋒面通過、華南雲雨區東移、東北季風增強，天氣較為不穩定。

下周一到周四在中部以北、東北部、南部山區降雨機率高，北台灣受東北季風影響，天氣會明顯轉涼，周二後各地雲量增多，溫度也會下降。