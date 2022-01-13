又一波強冷氣團來了！午後「急凍範圍擴大」　18縣市10°C↓

記者李宜秦／台北報導

今日又有另一波強烈大陸冷氣團南下，冷空氣再度補充，下午開始溫度再度下降，夜裡至清晨將迎來第二波低溫，中央氣象局發布低溫特報，低溫區域增加，全台18縣市有10度以下低溫。

▲今日各地天氣持續寒冷。（圖／記者周書羽攝）

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氣象局發布低溫特報，今日至明日強烈大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，今晚至明上午高雄以北、宜蘭、花蓮及金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率。

氣象局預報員徐仲毅表示，今日清晨最低溫出現在雲林斗南、嘉義民雄9.1度，各地普遍低溫12到14度，雲林、嘉義一帶約10度，今日白天又有一波冷空氣補充下來，北台灣整天都冷，高溫不超過17度，中部21度、南部24度、花東20到22度。

▲北部、東半部雲量較多有短暫雨。（圖／記者林敬旻攝）

今日新一波冷空氣南下，主要影響區域為北台灣，其他地區早晚較冷，最冷時間點為今晚、明晨，明天的低溫更低，中部以北、東北部11到12度，南部、花東13到15度，空曠地區、近山區更冷。

今日北部、東半部雲量較多，桃園以北、東半部有短暫陣雨，中南部多雲到晴，山區可能有零星降雨，明日到周末水氣減少，東半部偶爾短暫雨、西半部多雲到晴。

周末冷氣團明顯減弱，各地白天氣溫回升，早晚依然涼冷，日夜溫差大，下周一東北季風增強，加上華南雲雨區東移，各地天氣轉濕冷，不過冷空氣強度沒有這周冷氣團強，由於水氣較多，因此下周高山降雪機率較高。

▲氣象局發布低溫特報。（圖／氣象局）