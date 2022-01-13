第二波強冷空氣抵台！入夜最凍「剩8度」　回暖2天又變濕冷

▲各地天氣寒冷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

第二波冷空氣今日再度南下，今晚到明晨將是最低溫時段，最低溫可能下探8度。明天白天各地陽光露臉，高溫回升較多，不過入夜後溫度仍低，必須等到周末才會明顯回暖放晴。下周一又有東北季風增強，天氣再度轉濕涼。

天氣職人吳聖宇表示，第二波冷空氣今天晚間會再度補充南下，今晚到明天清晨又會有一次低溫的機會，中部、北部、東北部空曠地區有8-10度低溫發生的可能性，市區在10-12度左右，南部、花東地區低溫13-15度，空曠地區有機會降到13度以下。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲入夜氣溫更低，部分地區只有8度。（圖／記者屠惠剛攝）

明日水氣可望明顯減少，東北部、東部雲量仍較多，西半部則是以多雲或晴的天氣為主。明天白天因為大部分地方預期陽光露臉，溫度上升的情況會比較明顯，北部、東北部高溫可以到16-18度，花東地區高溫18-21度，中部高溫21-23度，南部高溫23-25度。

明晚到後天周六清晨仍有可能出現局部較低溫度的情況，中部以北到東北部空曠地區可能有11-13度低溫發生的機會，日夜溫差變化大。

周末冷空氣明顯減弱，天氣放晴回暖，白天陽光明顯的話，北台灣的高溫都會回到20度以上，中南部更會來到25-27度，等到周日晚上新一波鋒面靠近，北台灣降雨機會再度提高。