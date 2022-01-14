口爆、波推、冰火式都可！慾男肖想激戰爆乳妹　一動作火全熄了

記者游瓊華、高堂堯／南投報導

南投縣一名李姓男子日前在網路上與一名大頭貼是爆乳正妹的網友互加LINE好友，正妹不僅提供三圍、身高體重等甜蜜密碼，還透露可援交、提供價目表，服務項目除了鴛鴦浴，還可口爆、冰火式等，但要求李男幫忙買遊戲點數3000元才能見面，李男慾火狂燒，直奔超商，所幸被超商店員發現有異、幫忙報警，警方到場勸阻，成功避免李男受騙。

▲「口爆、波推、冰火式都可」，慾火男肖想戰爆乳女衝超商買點數下場曝。（圖／民眾提供，下同）



▲正妹提供價目表以及三圍身高體重等甜蜜密碼給李男。（圖／民眾提供）



暱稱「韋唯」的正妹傳了一張半裸壓乳照片給李男，還附上三圍、身高、體重等，號稱可以給「完整全面服務」，也明列價目表，包括2個小時3000元、1萬包夜12小時無限次等，服務項目從愛愛、69按摩、螞蟻上樹、波推、臀推；可配合招式，天國階梯式、蝴蝶脆餅式、貓式、芭蕾舞者式等20招，強調「親民的價位享受國王級的服務」、「保證不滿意不用錢」！

警方獲報趕到超商告訴李男，會要求以遊戲點數支付援交費用，百分之百是詐騙；而且歹徒會以「確認是否為警察辦案」、「身分驗證」、「保證金」等理由，不斷要求加碼購買遊戲點數，事實上火辣美女們根本不會露面。李姓男子一開始半信半疑，但經警方苦口婆心解釋，才驚覺受騙，也感謝警察及時阻止這場「桃色詐騙交易」，讓他幸運避免白白損失3000元。