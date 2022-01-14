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北市動保處稽查寵物食品　3成標示不符或未依法申報

▲北市動保處查獲33件。（圖／取自Pixabay）

▲北市動保處查獲33件標示不符或未依法申報的寵物食品。（示意圖／取自Pixabay）

記者蘇晏男／台北報導

台北市動保處14日指出，去年採購96件寵物食品產品送驗，經委託專業實驗室進行372件微生物與有害健康物質安全容許量檢測，結果皆符合法定標準；不過，在商品標示及產品或業者申報情形部分，共稽查了109件寵物食品，其中33件標示不符或未依法申報，佔30％，又以寵物零食標示不合格率最高，計12件。

動保處14日表示，台北市自2011年起開辦寵物食品抽驗工作，2015年更配合《動物保護法》加入寵物食品商品標示稽查，主動維護市售寵物食品品質。而寵物食品抽驗項目主要針對法定的病原微生物與有害健康物質含量檢測，病原微生物包含沙門氏桿菌及致病性大腸桿菌，有害健康物質則有黄麴毒素、三聚氰胺及鉛、鎘、汞、砷4種重金屬。

動保處說，去年在台北市販售寵物食品店家採購96件產品送驗，分類有乾飼料59件，罐頭25件、奶製品5件及零食7件，經委託專業實驗室進行372件微生物與有害健康物質安全容許量檢測，結果皆符合法定標準。近3年尚無發現危害寵物健康的寵物食品，顯見業者相當注重寵物飲食健康安全。

另外，動保處執行寵物食品的商品標示及產品或業者申報情形稽查，受查商品共有109件，包含乾飼料60件，罐頭25件、奶製品5件及零食19件，其中查獲33件標示不符或未依法申報，佔30％，又以寵物零食標示不合格率最高，計12件。

動保處表示，2021年度查獲的33件標示及申報違規的商品，己輔導業者限期完成改善，許多業者仍因不了解法規而違規，所幸業者配合改善良好，尚無被裁罰情形。如有經動保處通知，屆期不改善者，分別可依寵物標示不合格者，處新台幣3至15萬元罰鍰，未依法於網路申報產品或業者資訊，處新台幣3000至1.5萬元罰鍰。

動保處呼籲，飼主為選購寵物食品，建議優先選擇商譽良好、包裝及標示完整的寵物食品，網路購物前也可至「行政院農委會寵物食品申報網」查詢產品資訊，進一步瞭解寵物食品的成分，避免買到來路不明的黑心食品。想了解更多台北市寵物食品檢驗結果，可至動保處官網「公告事項」查詢。

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