聯邦銀行群聚燒新北！行員同住家人被傳染　鄭文燦點出：第2波來了

▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者陳韻如／桃園報導

桃園市長鄭文燦14日召開防疫記者會表示，桃園確診個案新增5人，另有一例列為新北市個案，桃園相關確診人數14日一口氣新增了6人。鄭文燦進一步說明，這6人當中，有4人為聯邦銀行的同住家人、接觸者，其中一人設籍新北市；另1人為金嗓歌友會確診者同住家人；另1人為居服員乾妹的先生，目前相關個案均持續擴大匡列中。

鄭文燦14日上午召開記者會說明，桃園今新增5例確診，其中一人為案17368（金嗓歌友會會員）的同住家人（案17770），為桃園瓦城泰式料理的廚師，目前瓦城已緊急停業採檢、消毒，另匡列11人送集中檢疫所、10人自主健康管理；而另一人為居服員乾妹的先生，其在居隔中採檢確診。

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鄭文燦表示，另外4人均為聯邦銀行衍生，案17772為行員男友，在某物流公司上班，該公司目前居家隔離4人，1人列自主健康管理；案17773為行員母親，目前3名同住家人送集中檢疫所；案17774為西堤餐廳工讀生，就讀學校中壢高商即起停課14天，而學校老師、同學共匡列34人送集中檢疫所。

此外，還有一名行員的同住家人，因設籍新北市，因此列為新北市個案，目前聯邦銀行群聚仍在持續擴大，甚至延燒到新北市，而桃市府正積極擴大匡列，希望能夠盡快防堵病毒擴散。