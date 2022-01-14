第一次見家長！她被男友爸媽「神助攻」暖翻：真的找對人了

▲大陸一名女子第一次到男友家做客，結果被對方家長暖翻。（圖／翻攝自微博）

記者閔文昱／綜合報導

情侶交往到一個穩定階段，見家長是必經的關卡，但也難免感到相當緊張。大陸就有一名女子帶著忐忑的心要到男友家做客，結果抵達時竟看到對方家長拉起「橫幅」歡迎，甚至還準備了一桌美食，以及制定帶她出去遊玩的行程表，讓她看了相當感動，直呼「真的找對人了」。

綜合陸媒報導，山東濟南的劉女11日時，首次前往位於福建龍巖的男朋友家，而當她抵達車站時，就發現男友跟他爸媽拿著鮮花在車站迎接，到了對方家後，客廳還誇張地掛著「歡迎愛媳回家」的橫幅，甚至還響起鞭炮聲，讓她又驚又喜，笑稱「本來還有些緊張，不過一路過來他們給我的驚喜很多，感覺自己很幸運，找對了人家。」

劉女表示，她今年25歲，和男朋友是在考研究所的補習班認識的，2人相戀約500天，這次是她第一次到男朋友家，也是第一次到福建，為此她也當緊張，路途中一直無法把心安定下來，所幸抵達後，發現男朋友一家人為自己準備了許多驚喜，像是各種美食，還為她準備了一份出遊計劃，讓她不禁感動地說，「有這些經歷之後感覺很幸福。」

劉女指出，她高中畢業後就去服了2年兵役，服役結束後又接著讀大學，所以今年才剛剛畢業，如今還處在待業狀態，而男友的事業目前也還不穩定，會等到2個人的事業都穩定之後再結婚，「希望能愛情事業雙豐收。」

對此，許多網友也紛紛羨慕表示，「被重視的感覺真好」、「要都是這樣還會有女生恐婚嗎」、「好幸福啊，羨慕」、「好可愛的一家」、「上輩子拯救了銀河系」、「幫我問問女主，上輩子積了什麼德，我這輩子努力一下，爭取下輩子可以遇到這麼好的另一半」、「請問他們家還有哥哥或弟弟嗎」、「這也太隆重了吧」。