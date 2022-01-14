　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

第一次見家長！她被男友爸媽「神助攻」暖翻：真的找對人了

▲大陸一名女子第一次到男友家做客，結果被對方家長暖翻。（圖／翻攝自微博）

▲大陸一名女子第一次到男友家做客，結果被對方家長暖翻。（圖／翻攝自微博）

記者閔文昱／綜合報導

情侶交往到一個穩定階段，見家長是必經的關卡，但也難免感到相當緊張。大陸就有一名女子帶著忐忑的心要到男友家做客，結果抵達時竟看到對方家長拉起「橫幅」歡迎，甚至還準備了一桌美食，以及制定帶她出去遊玩的行程表，讓她看了相當感動，直呼「真的找對人了」。

綜合陸媒報導，山東濟南的劉女11日時，首次前往位於福建龍巖的男朋友家，而當她抵達車站時，就發現男友跟他爸媽拿著鮮花在車站迎接，到了對方家後，客廳還誇張地掛著「歡迎愛媳回家」的橫幅，甚至還響起鞭炮聲，讓她又驚又喜，笑稱「本來還有些緊張，不過一路過來他們給我的驚喜很多，感覺自己很幸運，找對了人家。」

▲大陸一名女子第一次到男友家做客，結果被對方家長暖翻。（圖／翻攝自微博）

劉女表示，她今年25歲，和男朋友是在考研究所的補習班認識的，2人相戀約500天，這次是她第一次到男朋友家，也是第一次到福建，為此她也當緊張，路途中一直無法把心安定下來，所幸抵達後，發現男朋友一家人為自己準備了許多驚喜，像是各種美食，還為她準備了一份出遊計劃，讓她不禁感動地說，「有這些經歷之後感覺很幸福。」

劉女指出，她高中畢業後就去服了2年兵役，服役結束後又接著讀大學，所以今年才剛剛畢業，如今還處在待業狀態，而男友的事業目前也還不穩定，會等到2個人的事業都穩定之後再結婚，「希望能愛情事業雙豐收。」

▲大陸一名女子第一次到男友家做客，結果被對方家長暖翻。（圖／翻攝自微博）

對此，許多網友也紛紛羨慕表示，「被重視的感覺真好」、「要都是這樣還會有女生恐婚嗎」、「好幸福啊，羨慕」、「好可愛的一家」、「上輩子拯救了銀河系」、「幫我問問女主，上輩子積了什麼德，我這輩子努力一下，爭取下輩子可以遇到這麼好的另一半」、「請問他們家還有哥哥或弟弟嗎」、「這也太隆重了吧」。

►什麼！羽絨衣才499元

ET快訊
女YouTuber「換裝教學片」疑走光　網狂重刷按暫停
快訊／聯邦銀西堤尾牙傳毒！高職生打工染疫Ct值曝　45接觸者
YouTube首支「百億點閱神曲」出爐　家長一聽跪了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

第一次見家長！她被男友爸媽「神助攻」暖翻：真的找對人了

挖出「血棺」！他憂招來噩運放火燒　專家一看嘆：22億沒了

老人插隊做PCR被阻！搬出女兒官員身分「逼防疫員下跪磕頭道歉」

過年前超夯職業！陸整理收納師「每坪開價1.2萬」　接單到手軟

陸公安部首虎孫力軍貪瀆案偵結　受賄、非法持有槍支遭起訴

弟弟打工供她上學！拍片百萬人搶看成「電機女神」　爆紅後患憂鬱

4歲萌娃無手指卻會包水餃！　母一句話網淚目：他在愛裡長大

陸研究團隊發明生物水凝膠　透過3D列印可促進微生物協作共生

電玩成癮險退學！差等生「1年後開掛」成天才少年　年薪破400萬

穿7cm高跟鞋蹲公廁！她下秒腳滑私密處撞馬桶　走路變螃蟹

政大陶晶瑩「解高中數學」：沒一題會！　都看YT惡補...聊教育觀「少補習.不吼小孩」

「真愛CP」成真！胡宇威求婚陳庭妮　交往8年修成正果…大喊：我很幸福

聲林之王3_EP06_PROMO巨獸持續登陸聲林 華麗飆唱轟炸舞台

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

F-16V墜機...飛官搜救第3天　尋獲疑似人腿骨軍方鑑定中

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

鐵門一拉「勞贖」竄出找洞鑽　毛衣女被老鼠爬上身...嚇瘋了

航空迷拍「F-16V墜海前」畫面　機腹朝上倒飛...疑飛官昏迷

「陳奕快回來，爸爸媽媽等你！」　F-16V飛官失聯24hrs...家屬集氣

第一次見家長！她被男友爸媽「神助攻」暖翻：真的找對人了

挖出「血棺」！他憂招來噩運放火燒　專家一看嘆：22億沒了

老人插隊做PCR被阻！搬出女兒官員身分「逼防疫員下跪磕頭道歉」

過年前超夯職業！陸整理收納師「每坪開價1.2萬」　接單到手軟

陸公安部首虎孫力軍貪瀆案偵結　受賄、非法持有槍支遭起訴

弟弟打工供她上學！拍片百萬人搶看成「電機女神」　爆紅後患憂鬱

4歲萌娃無手指卻會包水餃！　母一句話網淚目：他在愛裡長大

陸研究團隊發明生物水凝膠　透過3D列印可促進微生物協作共生

電玩成癮險退學！差等生「1年後開掛」成天才少年　年薪破400萬

穿7cm高跟鞋蹲公廁！她下秒腳滑私密處撞馬桶　走路變螃蟹

PS5全球短缺！索尼「2022年解套方式」曝光：增加PS4的產量

第一次見家長！她被男友爸媽「神助攻」暖翻：真的找對人了

女大生怨社畜男友「旅遊只想睡」　網一面倒酸：妳出社會就知道

宜蘭爆土地開發弊案！神秘婦人「遮臉躲鏡頭」　送回地檢署複訊

老鷹潛力股瑞迪許遭交易　「杜克雙星」尼克重聚首

快訊／英國安德魯王子「軍階被拔掉」　性侵案撤銷聲請剛被駁回

母獅遇到牛羚寶寶迷路　罕見「母性大發」帶牠找媽媽

印中邊界軍事對峙　「第14輪談判」仍無進展

美股早盤走勢分歧　台積電ADR盤中一度漲近10%

2022新年限定美妝盤點！GA紅氣墊出開運竹影版、Tom Ford蜜桃色眼影美翻

八三夭搶買周杰倫潮牌NFT　驚人獲利曝光：賺進半年房租！

大陸熱門新聞

9歲童遭同學撞倒腦死器捐救7人　父：她生前說原諒同學

他花868萬買保險後身亡！保險公司只賠868元

挖出「血棺」！他憂招噩運放火燒　專家：22億沒了

35歲懶惰女「裝癱瘓」竟一躺20年！

老人插隊做PCR被阻！搬出女兒逼防疫員下跪磕頭

妻認孩子別人的　衰男離婚後原諒

全球首款吸入式疫苗「接種像喝珍奶」

弟弟打工供她上學！拍片百萬人搶看成電機女神

名校女大生為愛遠嫁非洲！8年後逃回國現況曝

到相親對象家吃飯...下秒封城！她被迫與陌生男同居

挖水庫發現「純金棺材」　超狂墓主身分曝光

美國赴華航班被熔斷　拜登怒警告

妹全裸陪睡12歲哥…網爆：還揉胸　官方回應了

穿7cm高跟鞋上公廁！腳滑重摔變螃蟹

更多熱門

相關新聞

6字曝寵貓無極限她怒PO「成癮照」

6字曝寵貓無極限她怒PO「成癮照」

台南飼主「涼水小姐」去年撈回了一隻奶貓「奶茶」，從此之後男友對奶茶總有著「無微不至」的照顧，也養成了吸貓習慣。最近奶茶到了準備結紮的時期，涼水小姐特地買了籠子將牠短暫隔開，沒想到男友見到籠子後，竟語出驚人說道，「奶茶的籠子只是暫時的，牠的家就是我。」

快訊／染疫護理師男友足跡曝光　牛排店用餐1小時

快訊／染疫護理師男友足跡曝光　牛排店用餐1小時

愛滋男為男友口愛　高院再判無罪

愛滋男為男友口愛　高院再判無罪

「男友買公寓」大哥小妹秒搬回來：不租屋了

「男友買公寓」大哥小妹秒搬回來：不租屋了

男友借車載妹出遊「秒關鏡頭壞壞」　她1招抓包吐血

男友借車載妹出遊「秒關鏡頭壞壞」　她1招抓包吐血

關鍵字：

男友男友家見家長

讀者迴響

熱門新聞

羅霈穎善心延續

Keanna突發文標ØZI：一直扎在我心裡的男孩

即／F-16V失聯飛官疑尋獲手指　家屬趕往殯儀館指認

陳庭妮首發聲！交往胡宇威8年「愛情中盡情任性」

王力宏找紐約律師事務所！他揭3點不尋常

郭雪芙爆雷《華燈3》！26表情符號藏劇透

女YouTuber「換裝教學影片」疑走光！網狂重刷按暫停

聯邦銀西堤尾牙傳毒！高職生打工染疫Ct值曝

YouTube首支百億神曲出爐！家長全跪了

王思佳新片嗆「魔羯女學人精」！　2小時後突撤掉

她腰暴痠…急診醫一照見「腎爛變成膿」傻了

獨／禾馨剖腹產天價詐保單據曝光

桃園雅房1格月租3500！他氣炸：房東無極限

桃園「太空艙雅房」月租3500！屋主：年輕人使用時間不多

王力宏送的不是PS5！她認出本尊

更多

最夯影音

更多
政大陶晶瑩「解高中數學」：沒一題會！　都看YT惡補...聊教育觀「少補習.不吼小孩」

政大陶晶瑩「解高中數學」：沒一題會！　都看YT惡補...聊教育觀「少補習.不吼小孩」
「真愛CP」成真！胡宇威求婚陳庭妮　交往8年修成正果…大喊：我很幸福

「真愛CP」成真！胡宇威求婚陳庭妮　交往8年修成正果…大喊：我很幸福

聲林之王3_EP06_PROMO巨獸持續登陸聲林 華麗飆唱轟炸舞台

聲林之王3_EP06_PROMO巨獸持續登陸聲林 華麗飆唱轟炸舞台

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

F-16V墜機...飛官搜救第3天　尋獲疑似人腿骨軍方鑑定中

F-16V墜機...飛官搜救第3天　尋獲疑似人腿骨軍方鑑定中

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面