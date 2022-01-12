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男子隱瞞愛滋無套口愛遭控傳染愛滋病而起訴　再獲無罪

口交,口愛,性暗示（圖／達志／示意圖）

▲愛滋男為男友口愛，高院再判無罪。此為示意圖。（圖／達志／示意圖）

記者吳銘峯／台北報導

一名曾任國小老師的男子阿偉（化名），明知自己感染愛滋病，卻在2017年間隱瞞病情，在未戴保險套的情況下為男友口愛與性交。一審法院輕判阿偉1年5月，但二審引用學術論文，認為「均未射精，無射精之口愛實際傳染之風險為0」，改判無罪。案經撤銷發回，更一審法院12日再度判決無罪。

判決指出，阿偉在2003年6月間就被檢驗出患有愛滋病，之後開始接受治療，10餘年來都沒有發病。而本案發在2017年5月間，阿偉邀請新認識的男友到家中，2人在沒戴保險套的情形下，發生關係，包含口愛與性交。男友事後發現阿偉竟然隱瞞病情，而與他發生「危險性行為」，氣得一狀告上法院，檢方依照《人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例》，對阿偉提起公訴。

一審法院審理後，認為2人當時是合意性交，且男友並未被傳染愛滋病，男友甚至還在法庭上請求法院對阿偉從輕量刑，一審法院最後輕判阿偉有期徒刑1年5月。案件上訴二審，高等法院引述聯合國愛滋病規劃署於2013年5月間所出版之《結束因未披露HIV、HIV暴露和傳播而產生的過於寬泛的刑事定罪：重要的科學、醫學和法律考量》，及2016年7月25日在荷蘭舉行世界愛滋大會之愛滋病毒學者所發表之《專家共識聲明：刑法脈絡下的愛滋相關科學》的兩份學術文件，為「危險性行為」之認定基準。

高院因此認為本案中，「彼等互為口交，均未射精，依照上述2份文件所示，無射精之口交實際傳染HIV之風險為0，足見無射精之口交依照目前醫學研究結果，並無造成感染HIV之風險。」最後逆轉改判阿偉無罪。

案經最高法院撤銷，發回高院更一審，更一審12日宣判，還是判決阿偉無罪。更一審除了引用聯合國這兩份學術文件外，再引用衛福部去年10月間的函釋，以及委託台大醫院鑑定結果，認為：「依醫學臨床見解，感染者與非感染者互為口交，因感染者未射精、未流血，有傳染性的愛滋病毒仍存在感染者體內，在醫學上並沒有造成非愛滋病毒感染者感染愛滋病毒之可能。」故還是判決無罪。本案檢方上訴第三審受限制，阿偉幾乎無罪確定。

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