快訊／染疫護理師男友足跡曝光　牛排店用餐1小時

▲新北市12日公布最新個案足跡。（圖／新北市府提供）



記者徐政璿／台北報導

本土疫情燒，台北11日出現3名本土確診個案（案17570、案17571、案17572）。新北市衛生局接獲通報後，也立刻進行疫調， 其中2名確診台北市立聯合醫院中興院區護理師，另一名為護理師男友（案17572），衛生局稍早公布其公共場所足跡，1/17日下午曾在永和區牛排店（人从众厚切牛排）用餐。

台北市聯合醫院中興院區11日有醫護確診，中央流行疫情指揮中心證實，中興醫院有3例本土確診，分別為2名中興醫院護理師，以及一名護理師的男友，列案17570~案17572。

指揮中心專家小組召集人張上淳表示，案17570是上大夜班的專責病房護理師，沒有太多院內足跡，是住在院內宿舍，案17570確診後，另外針對全病房同仁採檢，再檢出一位案17571護理師，而第三名確診者是案17570護理師男友。

中興3例本土確診，分別為案17570護理師，1月7日定期篩檢陰性，1月9日喉嚨痛，1月10日採檢陽性，Ct值13；另一位是案17571，照顧同樣病房但不同病人，Ct值15；另還有一位密切接觸者為案17570護理師男友，列為案17572，1月10日被匡列，Ct值為29。