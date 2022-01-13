不滿飯店太貴留負評！她惹火房東遭肉搜威脅　索討250萬+登報道歉

▲泰國一名女子由於為飯店留負評，而被飯店索討250萬元。（組圖／翻攝自Facebook／Henri Jaru、取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／綜合報導

泰國一名女子上個月入住東北部呵叻府一家飯店後，在網上記錄了她在那裡的糟糕經歷，並為這家飯店打負評，沒想到竟遭飯店肉搜威脅，要求她賠償300萬泰銖（約新台幣250萬元）並登報道歉。

綜合泰媒報導，泰國一名女子在去年12月入住了呵叻府的一家飯店，由於女子認為，飯店的服務只有中等水平，完全配不上其高價收費，於是在旅行社的網站上，留下了她認為是匿名的評論，並在滿分10分中只打出了6分的評價。

豈料，女子隨後收到來自飯店的威脅，要求她從網站上刪除負評、支付300萬泰銖的賠償金，並於7天內在5家泰語報紙上發表公開道歉，否則將每天向她收取5萬泰銖（約新台幣4萬元）的費用。

於是，這名女子立即與律師聯繫，詢問飯店是否有權利對其提出告訴。女子表示，她的評論是誠實、毫無惡意的，而且她也沒有收取任何利益，再者她是匿名在網站上留下評論，質疑旅行社是否向酒店透露了她的身份。

事實上，這名女子並非在泰國因為給飯店留負評而被控告的第一人。2020年9月，一名美國旅客也曾因為達叻府的度假村留負評，而涉入刑事指控、被迫在泰國監獄服刑。為此，著名旅遊網站貓途鷹特別留下警語，提醒人們若為飯店留負評可能會讓自己身陷囹圄。

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