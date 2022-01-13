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2嬤當街火爆互毆！上衣慘被扒光「布袋奶狂晃」　狗狗嚇到吠不停

▲▼2名阿嬤在餐館當眾鬥毆。（圖／翻攝自Facebook／全馬犯罪，情報，新聞，娛樂吹水站）

▲馬來西亞2名阿嬤當街鬥毆，其中一名阿嬤甚至還扒下對方衣服，場面十分激烈，下同。（圖／翻攝自Facebook／全馬犯罪，情報，新聞，娛樂吹水站

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞13日發生一起街頭鬥毆事件，2名阿嬤突然在餐館內發生肢體衝突，2人甚至還拿出玻璃酒瓶、塑膠椅子當作攻擊武器，其中一名阿嬤更當眾扒光對方衣服，導致另一名阿嬤上身赤裸、只剩內衣蔽體，激烈場面吸引大批民眾圍觀，就連旁邊的小狗也嚇得狂吠不止。

據當地媒體報導，從現場畫面看來，2名分別穿著粉紅上衣和黃色上衣的阿嬤，在店內不知何故突然發生了爭執。黃色上衣的阿嬤氣不過，率先拿起玻璃酒瓶，對著粉紅上衣阿嬤一陣猛打，導致酒瓶飛出落地後，玻璃碎了一地。

隨後，粉紅上衣阿嬤也舉起另一個酒瓶，作勢要反擊，而黃色上衣阿嬤則操起一旁的白色塑料椅當作盾牌。粉紅上衣阿嬤見狀，立刻將塑料椅子推倒在地，順勢將黃色上衣阿嬤拉向自己，並拔下對方的上衣，導致黃色上衣阿嬤赤裸上身，只能不斷用雙手護住胸部。

▲▼2名阿嬤在餐館當眾鬥毆。（圖／翻攝自Facebook／全馬犯罪，情報，新聞，娛樂吹水站）

儘管黃色上衣阿嬤被脫到只剩一件內衣遮住敏感部位，不過旁邊圍觀的人還是看得見她白花花的胸部。數名在場的男子看不過眼，試圖走上前去勸架，不料粉紅上衣的阿嬤卻十分凶悍，嗆辣地要他們「滾開」，別多管閒事，最後更試圖要連黃色上衣阿嬤的褲子也脫下。

影片在網路曝光後立刻引起網友熱議，大家紛紛留言表示，「兩位阿嬤看起來都已經年過半百，就不能都克制一下脾氣嗎？」、「打傷了誰都不好」、「當眾脫別人的衣服真的很不OK」、「真的很丟臉」、「有事好好說，衝動是魔鬼」。

有網友透露，2位阿嬤之所以會吵起來，是因為黃衣阿嬤懷疑粉紅上衣的阿嬤偷了她的金項鍊，更有人搞笑指出，拍攝影片的網友即使在圍觀打架現場，也不忘向店家點餐要一份「菜豆蛋」，就連原本待在旁邊的小狗狗也被阿嬤們嚇得狂吠。

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