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澳門批陸委會「情勢研析報告」角度偏頗　嚴重脫離社會實情民意

▲新冠肺炎,澳門。（圖／路透）

▲澳門博弈產業在疫情影響下幾乎停擺。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

澳門政府8日發文批評陸委會去年底發表的「澳門移交22週年情勢研析」報告角度偏頗，並稱澳門在台辦事處會在去年6月暫停運作，是因為澳門政府駐台人員的簽證續期以及新輪換人員的申請一直無法獲批。

澳門政府表示，台陸委會日前發表所謂「澳門情勢研析」報告，對澳門社會政治經濟發展狀況妄加評論，嚴重脫離澳門社會實情民意，角度偏頗，澳門特別行政區政府表示堅決反對。

澳門政府指出，眾所周知，澳門特別行政區自回歸祖國以來，在中央和祖國內地的大力支持和特區政府帶領下，社會各界同心協力，實現社會穩定、經濟發展、民生改善，「一國兩制」、「澳人治澳」、高度自治的方針政策得到成功實踐，並取得了舉世矚目的成就。

▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

澳門政府提到，自澳門回歸以來，澳門特區的政治制度取得了長足的發展，按照自身特點和需要，循序漸進不斷完善相關的選舉制度。根據《基本法》和特區的選舉法律制度，澳門特區已順利進行了七屆立法會和五任行政長官的選舉，過程公平、公正、公開、廉潔；澳門居民遊行集會等政治權利得到充分尊重和保障，新聞傳媒機構自主制定編採方針，不同聲音在澳門社會共存並互相尊重。

澳門政府強調，澳門特區作為一個地方行政區域，參與祖國發展和建設是理所當然的事情。相信在國家政策大力支持下，澳門積極參與和融入祖國內地特別是粵港澳大灣區的發展，必將擁有更加美好的未來。目前，澳門特區正集中精力按照「防疫情、穩復甦、保民生、促多元、強合作、謀發展」的方向有序推進各項施政工作，「在中央政府的強有力的支持下，在全澳居民的共同參與下，澳門社會一定可以取得新的發展，開創新的局面。」

澳門政府還說，一直以來，澳門特區政府始終依法處理台灣地區在澳辦事處人員有關證件的審批辦理工作，然而，特區政府在台辦事處人員的證件續期和新輪換人員的赴台申請卻一直無法獲批，在台辦事處於2021年6月19日起不得不暫停運作，「儘管如此，特區政府仍繼續透過澳門旅遊局設立的24小時熱線為澳台兩地居民提供服務及處理求助個案。」

最後，澳門政府指出，澳門特區將繼續堅定履行維護國家主權、安全和發展利益的憲制責任，堅決反對任何外部勢力干預特區事務，澳門社會不會因為某些勢力的惡意詆毀而受到任何干擾，「澳門特區政府將按照《基本法》的規定，以及中央政府處理澳門涉台灣地區問題的基本原則和政策來處理澳台關係相關事宜，持續推動澳台民間交往，深化澳台民間交流合作。」

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