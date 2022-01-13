蕭敬騰唱《我們同唱一首歌》　陸委會：台灣藝人不宜助中共統戰

記者蔡紹堅／台北報導

大陸官媒《台海之聲》及《看台海》日前找來蕭敬騰、歐陽娜娜等台灣藝人拍攝《我們同唱一首歌》MV，被陸委會批評是「統戰歌曲」，只會徒增台灣民眾反感。陸委會13日進一步表示，台灣演藝人員及業者，如果赴中國大陸發展，應該審慎評估陸方影視環境的相關風險，並考量社會觀感，不宜配合中共政治立場，助其對台進行統戰宣傳。

陸委會發言人邱垂正在記者會上指出，《台海之聲》及《看台海》是中共中宣部領導的「中央廣播電視總台」旗下的官方廣播及網路媒體平台，專責對台進行統戰宣傳任務，其所製作的《我們同唱一首歌》，是中共刻意以流行音樂包裝，並由國台辦進一步詮釋的對台統戰文宣，政治意圖十分明顯。

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



邱垂正提到，中共慣用兩岸的歷史文化淵源，刻意操作兩岸同屬一中的政治框架，將單純的藝文創作作為其意識形態，政治工具的宣傳，對於《我們同唱一首歌》此等統戰歌曲背後的政治宣傳意圖，台灣民眾早已心知肚明。

至於台灣藝人參與此一歌曲製作的行為是否妥當，邱垂正表示，相信台灣社會自有公評，「雖然中共主張兩岸人民應該心靈契合，但此等統戰歌曲內容老套，無法觸動人心的政治宣傳，只會讓台灣民眾感覺格格不入，徒增反感而已。」

▼蕭敬騰拍攝《我們同唱一首歌》MV。（圖／翻攝看台海）



邱垂正指出，建議中共宣傳部門應好好思考，與其在極權專制體制內指使藝文人士產製政治正確，服膺其官方立場的對台文宣，不如停止對於藝文工作者的思想箝制，尊重藝術表現自由，充分釋放民間創作力量與社會活力，並以理性務實的態度推動兩岸交流，「如此才能夠真正反映兩岸人民心聲的藝文作品，也才有助兩岸關係良性發展。」

邱垂正還說，政府一向支持對等尊嚴、合於規範，不設任何政治前提的兩岸交流，但也要提醒台灣演藝人員及業者，如果赴中國大陸發展，應該審慎評估陸方影視環境的相關風險，並考量社會觀感，不宜配合中共政治立場，助其對台進行統戰宣傳。

另外，邱垂正也提到，針對與陸方從事合作行為，兩岸條例已有相關規範，國人赴陸就業生活應遵守台灣的法令規定，避免從事影響國家安全或利益的行為。

▼歐陽娜娜拍攝《我們同唱一首歌》MV。（圖／翻攝看台海）

