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教授遭校長言語恐嚇造成身心恐慌　監察院糾正國北教大

▲▼ 國立台北教育大學校長陳慶和。（圖／翻攝台北教育大學官網）

▲國立台北教育大學校長陳慶和。（圖／翻攝台北教育大學官網）

記者林銘翰／台北報導

國立台北教育大學去年召開教評會，針對社會與區域發展系教師聘任案投票，有委員質疑校長陳慶和刻意安插自己人馬，陳慶和甚至夥同主任祕書、學務長強闖研究室恐嚇教授。對此，監察院11日通過糾正國北教大，並請教育部督飭國北教大檢討改善。

監察院教育及文化委員會11日通過監察委員范巽綠、賴鼎銘、林文程及林國明提出的調查報告，糾正國立台北教育大學，並請教育部督飭國北教大確實檢討改善。

監委表示，國立台北教育大學社發系辦理109學年度第2學期新聘教師，是先聘人再改課程架構，並不是因為課程需求而聘人，除與專任教師聘任及升等辦法等規定之意旨有違外，也很容易遭到非議。

監委也說，國立台北教育大學教育學院教評會及校教評會，已知該新聘教師案之處理存有疑義，卻還是進行投票且通過該案，導致該等教評會功能不彰，核有不當。

監委說明，教評會聘任案採無記名投票，是為了落實學校自主並防止不當干預，行政主管不宜事後探詢委員投票情形，但陳慶和卻在校教評會後，致電2位教評委員探詢，甚至質問投票情形，確有不當。

監委指出，陳慶和就任後未能儘速化解校長選舉時的紛爭及衍生心結，且未事先通知或連繫，即在校教評會後與陳姓主秘及蔡姓學務長等3人到校教評委員研究室進行所謂的「溝通」，但其「溝通」的方式、時間及地點均欠妥適，甚至有言語衝突，造成該教評委員心生恐懼，並進行校安通報及尋求精神科醫師協助。

監委發現，國北教大校安通報機制有欠周全，該校雖訂有「執行職務遭受不法侵害預防計畫」，作為校安通報事件後續處理的依據，但校方並未保持中立，也未依法定程序運作，專業不足，且嚴重延宕事件處理，又未能適時關懷及協助當事人，核有嚴重怠失，因此對國北教大提出糾正。

另外，調查報告也指出，機關首長為職場暴力施暴者時，現行處理制度並未健全，教育部認應檢視制度，自當確實辦理。

調查報告說明，校長遴選委員會委員擔任新任校長任內行政主管，易遭有利益輸送的質疑，現行規範尚有不足，近10年共計有35所國立大學校長遴委會委員擔任新任校長第一任任期內行政主管職務，只有7所在校長遴選辦法中訂有廻避規範，教育部認應增加校長遴選後之利益迴避規範。

監委表示，此案顯示國北教大未能依法維護教師聘任三級三審制的公正性，校長涉及校安事件時，處理機制不彰，形同虛設，校長未能化解校長遴選衍生之校內紛爭，致使媒體報導造成校譽嚴重受損，以上皆反映大學治理出了問題，高等教育應引以為戒。

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