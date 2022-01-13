銀行群聚風暴累計達14例！　鄭文燦預告：還會有第二波、第三波

▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃機染疫延燒到中壢聯邦銀行健行分行群聚案，造成該銀行相關共有14人確診。桃園市長鄭文燦今(13日)召開防疫記者會，表示依照過往經驗，一波群聚累計到14例感染，就一定會有第二波、第三波，所以一定要以一個個案、一個小組的方式進行圍堵，建立社區防線。

鄭文燦表示，聯邦銀行群聚目前共有13名行員、以及1位家人確診，該起群聚案相關感染者共有14位，初步疫調結果顯示，銀行群聚源頭為案17472的居服員4日前往開戶，停留時間長達55分鐘，居服員確診後銀行所有行員立即列為自主健康管理對象，但隨著部分行員出現症狀，經第一波採撿後確認3行員確診，之後擴大採撿，短短2天累計共14例。

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鄭文燦說，從4日到11日這9天，該銀行開戶人數有22人、有交易紀錄的有2415人、簡訊實聯制則為576人，其中這些數字會有重疊，最大可能採檢數為3013人；值得注意的是，該銀行7日還在中壢某西餐廳舉行尾牙聚餐，雖然是西餐沒有桌菜，但有鑑於Omicron傳播力相當強，因此立即匡列餐廳員工26人、現場顧客82人，共108人採檢，並要求該餐廳暫停營業。

鄭文燦指出，依據過往經驗，當一個群聚案累計到14人感染，接下來一定就會出現第二波、第三波感染，必須要以「一個個案、一個小組」方式進行，建立社區防線；鄭文燦表示，Omicron潛伏期到發病時間大約是3天，傳播速率非常快，因此必須採取更高標準追查。

桃園市衛生局長王文彥則表示，聯邦銀行群聚一案，餐廳聚餐佔很大的因素，目前要求業者停業3天、消毒3天；王文彥說，Omicron傳播速度之快，完全出乎意料，「一般發病前3天是可傳染期，但現在我們要往前推到5天，因為這個病毒厲害；一般來講，我們確診者的接觸者、的接觸者是不會做處理，但這次我們例外，對銀行陰性行員的家屬做出預防性居隔，期限為3到5天。」