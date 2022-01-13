疫情延燒桃園37接種站幾乎滿載　鄭文燦急喊：儘快施打第3劑

▲桃機群聚感染延燒，市長鄭文燦13日上午視察桃園區三元忠義市民活動中心接種站運作，籲請市民盡早完成篩檢與疫苗接種。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃機群聚感染導致本土確診疫情延燒，市長鄭文燦13日上午視察桃園區接種站時表示，近日因桃園機場群聚事件衍生疫情，入境確診數也增加，民眾接種疫苗意願提高，各社區接種站或衛生所接種人數近乎滿載，籲請市民耐心等候，市府將請醫護團隊盡最大力量服務市民，此外，中央已縮短第三劑疫苗接種間隔至最短3個月，籲請民眾盡早施打以提升保護力。

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▲桃園市長鄭文燦今天上午視察桃園區三元忠義市民活動中心接種站運作，向接種長輩致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦今日上午前往桃園區三元忠義市民活動中心疫苗接種站視察運作情形，鄭文燦指出，因應中央縮短第三劑COVID-19疫苗接種間隔，桃市提早自昨日起至1月16日開設37個社區接種站，以「雙數日施打BNT疫苗、單數日施打莫德納疫苗」為原則，無論要接種第一、二劑，或已完整接種疫苗屆滿12週，欲接種第三劑追加劑者，只要符合資格均可前往各社區接種站接種，自1月17日後將轉由中央「COVID-19公費疫苗預約平台1922」提供預約接種，鼓勵市民即早接種，以提升保護力。

▲桃園區三元忠義市民活動中心接種站，醫護人員為市民接種。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦也說明，因桃園機場群聚案衍生疫情，再加上桃機入境確診數增加，民眾接種疫苗意願提高，讓各社區接種站、全市217家合約醫療院所、衛生所接種疫苗人數近乎滿載，預估單一社區接種站人數逾千人。因此籲請市民耐心等候，市府將協調醫護與區里服務團隊，盡最大力量服務市民。

▲桃機群聚感染延燒，中壢區東興接種站，市民排隊接受篩檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，桃園為國際機場所在地，隨著農曆春節將屆，許多國人陸續返鄉，入境確診數不斷增加之同時，桃園社區風險相對提高。市府將針對每一起確診案件，在第一時間迅速掌握可能接觸者，完成匡列採檢，以最快速度圍堵病毒傳播鏈，確保社區防疫安全。



鄭文燦也提醒，感染Omicron變種病毒患者多為輕症或無症狀，仍應保持最高警覺且落實個人防護，口罩戴好戴滿、疫苗打好打滿，以減少群聚與聚餐等社交活動，才能平安過好年。

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