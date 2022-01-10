極樂海軍！官兵玩嗨找3酒女　脫衣露鳥熱舞影片外流他無罪

▲海軍官兵裸身熱舞影片外流。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

海軍192艦隊大台艦7名軍士官，前年1月份休假期間到有女陪侍的KTV續攤，過程中一名士官的衣服被脫光，而另名彭姓上士則持手機拍下38秒的影片，影片後來因不明原因流出，導致除了7名軍士官外和艦隊長都被處分。彭姓上士事後被控妨害秘密，一審時法院認為彭是為了蒐證不法才進行側錄，獲判無罪，檢方上訴後，高分院也維持無罪判決，全案定讞。

整起事件發生在2019年1月24日，事發當時大台軍艦上尉作戰長率屬下軍士官共7人外出用餐，並在用餐後前往仁武水管路上一間有女陪侍的KTV唱歌，但眾人在飲酒後行為脫序，酒酣耳熱之際，其中一名士官將另名士官衣服全部脫掉，包廂內的眾人也隨之起鬨，而彭姓上士則是掏出手機將過程拍下，影片在同年6月外流後，引發軒然大波。

影片迅速在各大群組傳開，海軍艦隊司令部隨即著手調查，並懲處7名軍士官，而其中彭姓上士也被妨害秘密起訴。不過，彭姓上士於法院審理時表示，自己是為了蒐證、檢舉本案才會拍攝影片，而他也提到之前在內部單位調查時，擔心自己在軍中生活會被為難，才會在當時聲稱拍攝影片是為了開玩笑。

對此，橋頭地院審理時，認為影片畫面只拍攝到2名軍士官、3名女陪侍，並沒有拍攝到當天其餘的人，足證彭男當時並非廣泛拍攝包廂現場，而是僅拍下脫衣至裸體過程，拍攝時間甚為短暫，並非全程錄影，足認彭男為達其檢舉目的已採取侵害較小的手段，因此認定其是為了蒐證不法而側錄，判彭男無罪。

檢方不服上訴，高雄高分院審理後，也認為彭男錄影時間短暫，權衡遭偷拍的士官與維護、端正國軍風紀的公益，採認一審見解，駁回檢方上訴，全案無罪定讞。