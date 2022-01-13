「我從未說屏東人是魔鬼」　莊瑞雄轟周春米：不需要貼縣長標籤

▲周春米、莊瑞雄。（合併圖／周春米國會辦公室提供、記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

屏東縣各黨議員13日聯名要求立委莊瑞雄為「魔鬼說」道歉，莊瑞雄也在隨後受訪時立刻反擊，表示他日前說的「拒絕與魔鬼共舞」一語，是在講國民黨地方勢力，也沒指「屏東人」，他也從來沒有指控屏東縣長潘孟安是民主之恥，「周委員不需要把標籤往縣長身上貼，貼標籤是不道德的。」

民進黨屏東縣長黨內初選開打，莊瑞雄火力全開槓上周春米，喊話莫勾結國民黨地方派系，強調「民眾拒絕與魔鬼共舞的人」。他認為，中二補選之後，人民已經很清楚地告訴大家，選民厭惡國民黨地方派系，希望黨內同志能理解這些訊息，拒絕與魔鬼共舞，讓黨內初選回到正軌，來一場光明正大、公平的選舉。

不過，今天上午周春米受訪時說，屏東鄉親被貼上「魔鬼」標籤，五星級縣長所展現的榮耀也被說成「民主之恥」；同時間，屏東縣包括民進黨籍在內的各黨議員也聯合召開「屏東人不是魔鬼」記者會，群起要求莊瑞雄為指控「周春米跟屏東人是魔鬼」的失言道歉。

莊瑞雄隨後受訪大嘆，看到這場記者會蠻心酸的，該道歉的是朱立倫，還有「在初選引進國民黨勢力的人」，為什麼國民黨地方勢力要介入民進黨初選？又是誰來引進這股地方勢力？國民黨和民進黨的政黨價值、理念、路線完全不同，屏東也從來沒有指定接班，跟地方派系勾結，更是屏東民主政治之恥。

莊瑞雄還直接點名周春米說，她提到「五星縣長的榮耀被講成民主之恥」，他不曉得，為什麼她會把這個標籤貼給潘孟安？屏東縣長初選之爭是在談理想、理念、檢驗候選人操守，他日前說的「拒絕與魔鬼共舞」一語，是在講國民黨地方勢力，沒說到「屏東人」，也從來沒有指控屏東縣長潘孟安是民主之恥，哪有人自己對號入座？真是莫名其妙，他痛批「周委員不需要把標籤往縣長身上貼，貼標籤是不道德的。」

上午莊瑞雄也出示國民黨籍屏東縣議長周典論支持周春米的錄音檔，周典論直言「這不是只有周春米立委要當縣長啦！也是為了典論下一屆的議長順利，⋯⋯所以為了我自己也要來幫忙」等語，就連國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝新聞稿內容都寫道，很多國民黨支持者打電話到縣黨部，詢問為什麼國民黨可以支持民進黨籍縣長參選人？這些都印證了國民黨地方派系介入了民進黨初選的事實。