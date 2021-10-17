孫亞夫：大陸若用武力解決台灣問題　一定是被台獨和外國勢力逼的

▲解放軍近期頻繁派出軍機擾台。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

海峽兩岸關係協會（海協會）副會長孫亞夫16日出席第五屆兩岸關係天府論壇，他表示，若有一天大陸使用武力解決台灣問題，那一定是被台獨勢力及外國干涉勢力逼出來的。

孫亞夫提到，台灣民眾對大陸在解決台灣問題過程中絕不承諾放棄使用武力有意見，但是請台灣民眾理解大陸為什麼不能作這樣的承諾。

孫亞夫指出，第一，是國家主權和尊嚴問題，一個主權國家有權採取必要的手段包括軍事手段，來維護國家主權和領土完整，解決台灣問題是中國的內政，中國政府採取何種方式處理屬於中國內部事務的問題，並無任何義務向任何國家作出承諾。

▼海協會副會長孫亞夫。（圖／CFP）



孫亞夫說，台灣問題是國共內戰遺留的問題，1949年後兩岸之間長期處於軍事對峙狀態，不時發生武裝衝突。1955年中美大使級會談開始後，美國即要求中國政府只能用和平方式而不能用武力方式解決台灣問題，「這涉及國家主權和尊嚴的問題，我們沒有義務向美國作出這種承諾。這實際上是不承諾放棄使用武力的由來。當然，採用武力方式，將是最後迫不得已作出的選擇。」

孫亞夫表示，第二，是戰略考慮，主要針對三個方面，一是1955年中國共產黨和中國政府宣布和平解放台灣，希望通過第三次國共合作達到這一目的，並且從1956年至60年代初通過多條秘密渠道，反覆向國民黨方面說明談判意願和方案，但始終沒有得到國民黨正面的明確回應。1979年實行和平統一大政方針後，也反覆宣佈希望通過談判實現和平統一，但台灣當局一直拒絕進行和平統一談判。就是說，和談統一的前景一直不明朗。

孫亞夫指出，二是長期以來台灣存在「台獨」問題，1986年民進黨成立後「台獨」勢力成為一支有組織的力量。他們不但拒絕統一，而且謀求「獨」。 三是，美國始終向台灣提供所謂「安全保護」，不斷向台灣出售軍事裝備，利用台灣問題對中國大陸進行遏制。在這三種情況下，大陸不能承諾放棄使用武力。

孫亞夫提到，為了使台灣民眾能夠理解大陸不承諾放棄使用武力的立場，從1995年以來大陸就反覆宣傳，不承諾放棄使用武力，決不是針對台灣同胞，而是針對外國勢力干涉和「台獨」勢力分裂圖謀的。2008年後，大陸還多次倡議協商建立兩岸軍事安全互信機制，以利於穩定台海形勢、減輕軍事安全顧慮，以利於為和平統一創造條件。但這一倡議未被台灣當局接受。

孫亞夫說，大陸絕不承諾放棄使用武力的戰略考慮不幸而言中。這幾年台海形勢發展愈趨複雜嚴峻，「台獨」勢力掌握著台灣政權，美國利用台灣問題加緊對中國大陸進行軍事威脅，使得發生台海戰爭的可能性增大，「這說明我們絕不承諾放棄使用武力的戰略考慮是必要的，是有遠見的，是實現和平統一的後盾，是最終完成國家統一大業的堅強支撐。」

孫亞夫強調，可以肯定地說，如果有一天大陸方面使用武力方式解決台灣問題，那一定是被「台獨」勢力和外國干涉勢力逼出來的。只要台灣民眾轉變對和平統一的看法，支持和平統一，台灣政黨政治的面貌就會改變，台灣政治生態就會改變，外國勢力武裝干涉就沒有任何理由，實現和平統一就有了確定的明朗前景，「這是避免台海戰爭，爭取和平統一，最有效的途徑。」

孫亞夫還說，他真心希望台灣民眾能夠認真想想大陸方面的想法，能夠為自身和子孫後代福祉著想，能夠為台灣未來前途著想，為兩岸關係和平發展與國家和平統一做一些有益的事情，千萬不要走入歷史誤區。