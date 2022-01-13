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北漂族聚居地小學新校舍被拆改種菜　政府單位互踢皮球：不歸我管

▲河北廊坊蔣新屯中心小學新校舍要改成菜園，引起當地居民不滿。（圖／翻攝河北日報）

▲河北廊坊蔣新屯中心小學新校舍要改成菜園，引起當地居民不滿。（圖／翻攝河北日報）

記者魏有德／綜合報導

大陸河北廊坊蔣新屯距離北京朝陽中心商務區國貿城約50公里，為著名的「北漂族」聚居地，吸引許多前往首都拼事業的家庭在此居住。不過，當地居民反映，蔣辛屯中心小學新校區已建成兩年多仍未投入使用，反而要拆除用來種植甘藍成為菜地。對此，當地教育局和鎮政府互踢皮球，認為管轄權在對方，讓當地民眾氣憤難平。

▲蔣新屯中心小學舊校舍破爛不堪。（圖／翻攝上游新聞）

▲蔣新屯中心小學舊校舍破爛不堪，校門口遇雨便積水泥濘。（圖／翻攝上游新聞）

《河北日報》報導，香河縣教育和體育局回應，雖然該校區主體工程已竣工，但後續附屬設施還在籌劃當中，尚不具備開放使用條件，由於該校區還未交付使用，故不屬於該局管轄。蔣辛屯鎮政府則回應，蔣辛屯中心小學新校區佔地屬於教育用地，應屬於教體局管轄。

香河縣蔣辛屯鎮居民張先生表示，他發現新校區今年1月初除教學樓外，門口保安室、教學樓前廣場地磚以及學校圍牆都被拆除，學校廣場區域全部用圍擋圍住，有人在圍擋中施肥翻土，根據圍擋前的告示牌顯示，「此處違建拆除情況的整改措施是拆除復耕、種植紫甘藍。」

張先生痛批，「新校區建成後還未投入使用，為什麼現在要拆除呢？這不是浪費嗎？」對於搬遷至此地的北漂族而言，無非是為了可以讓子女有良好的就學環境，政府的作為卻讓這群人心寒。

▲河北廊坊蔣新屯中心小學新校舍要改成菜園，引起當地居民不滿。（圖／翻攝河北日報）

▲河北廊坊蔣新屯中心小學新校舍。（圖／翻攝河北日報）

由於舊校舍的破爛不堪，當地居民原本對新校舍充滿期待，卻被當地政府澆了一盆冷水。據了解，蔣辛屯鎮中心小學舊校區門前，全是凹凸不平的水泥地，下雨天還會積滿泥水，甚至得讓家長背著孩子進學校。

此外，舊校舍的操場也都是泥土，教學樓還是黃色牆體的平房。最讓家長們受不了的是學校廁所還是底下一個大坑的旱廁（茅廁）。有家長無奈地表示，學校的廁所太髒，很多孩子會每天憋著大小便回家再上。

整起事件雖然已反映至當地政府相關單位，卻得到「互踢皮球」的回應。香河縣教育局認為，新校區還不具備使用條件，也不是教育局承辦的基建工程，應屬於當地政府負責；而蔣辛屯鎮政府工作人員則表示，這一塊屬於教育用地，應歸教育局管。
 

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