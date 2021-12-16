男友恩愛「突問2問題」！妹子好氣又好笑　網見職業秒懂：想互動

▲兩人恩愛完後，男友都會問原PO自己的表現如何。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

情侶在恩愛時，顧及另一半感受是非常貼心的事情，不過就有女網友發文表示，男友在性事方面讓她好氣又好笑，因為對方總會在過程中不斷問問題，且非得等到她的答案以後才會繼續辦事，「是要開事後檢討會嗎？」貼文曝光後，不少網友也全笑翻，直呼這是職業病。

這名網友在「匿名公社」上貼文，提到她跟現任男友交往快1年，對方個性體貼，是名小學老師。兩人感情一向很好，相處沒有太大問題，唯獨性事方面讓她好氣又好笑。

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兩人「%%%」的頻率算頻繁，相當在乎原PO感受的男友每次動沒幾下，就會一直問「舒不舒服」、「爽不爽」。原PO對此實在哭笑不得，因為男友總要等到她的答案才會繼續動作，然而過沒多久，對方又會重複問她的感受，「一場愛愛下來至少要被問上百次！」

更崩潰的是，每次兩人做完正事後，男友就會詢問自己表現怎麼樣，「是每一次唷！」原PO事後就不禁直呼，是在開檢討會嗎？男友哪天會不會要她交心得報告啊？

貼文曝光後，不少網友都笑回，「老師的慣性，會很尊重人的想法、感受還有同理心」、「可能想要更多的互動」、「這是老師的職業病，就像上課上到一半就會問學生懂不懂」、「主動上繳心得，免得被罰抄寫」、「可能就跟在學校教學一樣，教完一題問一次小朋友明不明白才繼續下一題這樣」、「你今天回答得很敷衍，寫聯絡簿」。