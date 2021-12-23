▲南部薪水低，長住男想北漂「存錢比較快」，網友點破2點狂勸。（示意圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／趙蔡州報導

由於北部的工作機會與選擇較多，許多中南部人會選擇北漂生活。一名網友在批踢踢表示，他目前住在南部，月薪大約3.5萬，有房無車且不用給孝親費，因為想要退休後無後顧之憂，考慮北漂換工作，但在前景不明朗的情況下，遲遲無法下定決心，所以想詢問大家「會留在南部，還是北上發展？」

原PO表示，他目前住在南部一間36年公寓，月薪大約3.5萬元，無房貸無車也不用給孝親費，因為單身又是阿宅，平常沒有什麼開銷，每個月至少能存2萬元並投入股市，已經投入近百萬元，由於想退休後無後顧之憂，考量現在的工作薪資增長空間有限，所以有了北漂的想法。

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他認為如果北上工作，薪水應該會比現在更好，可能每個月能存更多錢，但現在的老公寓可能就得賣掉，頂多賣三百多萬，然後在北部背30年貸款買一間，所以不確定這樣一來一往，生活是否會比目前好，「想問大家如果是你，會留在南部，還是北上發展？」

▲有網友建議，「問就是留，北漂要有決心」。（示意圖／記者黃克翔攝）

其他網友看了文章後，許多建議原PO留下，「幸福感比較重要，能存錢持續投入股市，比較實在」、「老實說北部的生活沒有比較好，穩定更重要」、「問就是留，北漂要有決心」、「就算要北漂，房子也不要賣，撐不下去還能回鄉」。

也有人提出，南北物價不一樣，若薪水差距不大，搞不好多花的生活費，就把多賺的錢打平了，「北部物價貴，吃外面不一定省」、「生活花費差很大，搞不好賺得錢就打平了」。

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