就任主席100天！朱立倫頭寮謁陵　盼國民黨改革讓民眾有所感

▲國民黨主席朱立倫13日到大溪頭寮向蔣前主席經國先生謁陵獻花致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨主席朱立倫13日到大溪頭寮向蔣故總統經國陵寢獻花致意，朱立倫指出，今天是蔣前主席逝世34周年紀念日，他一生為台灣照塊土地付出與貢獻犧牲，大家會永遠追隨；朱立倫強調，今天是他就任滿100天日子，過程中有挫折與失敗，國民黨一定要深刻反省檢討，也不能停下腳步，要秉持經國先生遺願為台灣民眾福祉努力。

朱立倫上午9時許率秘書長黃健庭、多位中常委與中央地方黨務幹部至桃園頭寮陵寢獻花致敬。朱立倫受訪時表示，經國先生是台灣民眾心目當中最敬重的前總統，也是最敬重的國家領袖，一生為中華民國、為台灣這塊土地付出、貢獻與犧牲，相信是大家永遠追隨、也是永遠要秉持的理念。

▲國民黨主席朱立倫13日到大溪頭寮向蔣前總統經國靈前致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）



朱立倫還說，今天是他就任國民黨主席第100天，這100天中有挫折、有失敗，也有許多做得不好需要反省檢討地方，國民黨一定要深刻反省檢討，也不能停下腳步，必須重新出發做好該做好的事，讓所有台灣民眾知道國民黨是最愛台灣、真正為這塊土地來努力的，不是為個人，而是為全體台灣民眾福祉來努力，這也符合經國先生的精神，就是為台灣、為全民來努力。

有媒體提問有關臉書千字文說，敗選責任要一肩扛起？

朱立倫回覆，這是一定要的。身為黨主席、做為領導者，所有的功都是同志的功勞、大家支持者的努力；所有的錯、所有的過，一定要自己扛起，必須要扛起，反省是要真正的檢討、腳踏實地地來做。國民黨為什麼沒有辦法獲得很多多數選民的支持，沒有辦法獲得中間選民的認同，我們一定要重新來讓大家知道，我們是真正愛這塊土地，從創建中華民國、保衛台灣到建設台灣、我們都一定要秉持這樣的立場，讓民眾能夠深有所感，與我們同感，才能夠獲得民眾支持。

▲國民黨主席朱立倫接受媒體聯訪。（圖／記者沈繼昌翻攝）

朱立倫認為，「內部的檢討是一定的，但交相指責或是內部的一些紛爭，也會讓支持者失望，我們持續地努力、團結大家，我們共同在各個工作崗位上面，尤其基層有這麼多同志再服務我們的民眾，不管他是縣市長、議員、基層民代，我們都希望大家繼續努力、繼續加油」。

媒體還關心，朱主席曾說會「下鄉」傾聽民意，大概會以什麼樣的方式進行？

朱立倫強調，其實從高雄也好，這禮拜在台南也好，在每一個地方，我本身、副主席、秘書長、副秘書長、常委與重要幹部，都應該要從基層努力，要聽到支持者的聲音、台灣民眾的聲音，讓我們成為主流民意，當然，意見很多最後一定是要匯集成改革共同的目標。

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